Las parroquias de la Diócesis celebran la Vigilia Pascual

Las parroquias de la Diócesis celebraron anoche la Vigilia Pascual, la que la Iglesia considera la celebración más importante para los cristianos y que marca el inicio de la Pascua. "No se trata del último acto del Sábado Santo, sino que es ya la celebración del Domingo de Pascua, la solemnidad de las solemnidades", apuntó el Obispado de Tenerife.

Concretamente fue en una Catedral especialmente engalanada para la ocasión donde el obispo, Bernardo Álvarez, presidió la Vigilia Pascual.

Según explicaron desde la Diócesis, en esta jornada la Iglesia entera se reúne "en oración prolongada" durante la noche en la espera de la Resurrección del Señor; de ahí el "carácter vigiliar" por el que se distingue esta celebración. "Su riqueza lírica, simbólica, ritual, oracional y sacramental trata de mostrar y celebrar desde las más variadas perspectivas el gran misterio de la Resurrección de Cristo presente en la vida de la humanidad: la luz que vence las tinieblas de la muerte, la unidad de toda la historia de la Salvación, la renovación del bautismo y, finalmente, la liturgia eucarística, momento culminante de la Vigilia", indicaron.

En su mensaje para la Pascua de Resurrección de este año, el prelado nivariense se refirió a la esperanza. "Una vida buena, plena y feliz es posible", apuntó. "El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos", expresó Álvarez, que también afirmó que, "como siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a anunciar al Resucitado con la vida y mediante el amor".

Por otra parte, el obispo destacó el hecho de que el retorno anual de las fiestas de Pascua es un "regalo de la paciencia de Dios". "Pese a nuestras infidelidades, Él continúa fiándose de nosotros y sigue ofreciéndonos la oportunidad de avanzar con nuevo entusiasmo hacia una vida plenamente cristiana", manifestó. "Dios siempre nos busca, nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos invita a ser sus hijos y, por tanto, hermanos unos de otros. Nos busca a todos, también a quienes no tienen con qué pagar: aquellos que no tienen méritos, los que se sienten indignos y pecadores, quienes ya no tienen ni fuerzas para rezar, los que no encuentran sentido a la vida, también a aquellos otros que no creen en Él pero que tienen su corazón insatisfecho y anhelan no saben qué", planteó Álvarez en otro punto de su mensaje de Pascua.

Además se refirió a que la alegría de la Pascua contrasta todavía con los "lamentos" y el "clamor" que provienen de la miseria, hambre, enfermedades, guerras, violencias... "Y, sin embargo, Cristo ha muerto y resucitado precisamente por esto", expuso el obispo nivariense.