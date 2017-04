El Supremo ratifica la expulsión de una extestigo protegida

El Tribunal Supremo (TS) ratificó la orden de expulsión a una mujer que contaba con autorización de trabajo y residencia en Tenerife por su colaboración con la Justicia, al ser testigo protegido en un caso de redes organizadas. En el año 2012, el Ministerio denegó este permiso que hasta 2010 había sido concedido atendiendo a estas circunstancias excepcionales. Con posterioridad, una sentencia de la Audiencia Nacional (AN) respaldó la decisión del Gobierno central.

La justificación de esta negativa es que, cuando la inmigrante solicitó acogerse al régimen ordinario, el expediente quedó archivado por parte de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, al no haberse pagado las correspondientes tasas, lo que se interpreta como un desestimiento tácito. Las alternativas que entonces se le ofrecieron pasaban por solicitar una renovación acogiéndose a las circunstancias excepcionales o bien incoar una autorización de residencia, según su situación personal, siempre en Santa Cruz de Tenerife. En el primer caso no fue posible por haber finalizado la causa penal en la que intervino en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, tras el que hubo en 2010 una sentencia condenatoria y se fijó a su favor una indemnización en concepto de daños morales. Además, desde abril de 2011 no compareció a las citaciones de la Fiscalía y estaba en ignorado paradero, por lo que se archivó su expediente de testigo protegido. "En definitiva, las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la autorización provisional por motivos excepcionales no concurrían ya en el momento de acordar la autorización definitiva, lo que conlleva a confirmar la resolución recurrida y a desestimarse el recurso contencioso-administrativo interpuesto". El Supremo sostiene que la declaración de testigo protegido no tiene efectos permanentes en el tiempo y no puede ir más allá del instrumento al que sirve, que es un concreto proceso penal, no pudiéndose pedir una renovación de una autorización provisional otorgada por ese motivo que se dejó caducar por voluntad del beneficiario. La única posibilidad es demostrar que existe un peligro grave para la testigo, lo que en este caso descarta el Supremo.