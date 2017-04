INtech, una apuesta innovadora desde Tenerife para todo el mundo

INtech Tenerife, iniciativa enmarcada en el área Tenerife 2030, pretende captar y formar el talento y generar empleo y actividad económica en la Isla. Para ello, ofrece 600.000 metros cuadrados y servicios para emprendedores y empresas en sus diferentes enclaves y afronta los retos de una isla futura más competitiva mediante programas de capacitación y especialización y divulgación de la innovación.

Bajo el lema "El mejor lugar para hacer crecer tu sueño, tu proyecto, tu empresa", INtech Tenerife ofrece condiciones únicas para empresas innovadoras en un mundo globalizado en los enclaves INtech Santa Cruz, INtech La Laguna e INtech Granadilla.

Asimismo, pone a disposición de los emprendedores y empresas tres viveros y un coworking en los que desarrollar sus proyectos y crecer empresarialmente.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señaló que "estamos afrontando los retos del futuro de Tenerife, captando y formando el talento profesional que buscan todas las empresas a través de INtech Tenerife. Se trata de ir preparando a la sociedad digital de 2030, tanto a niños y jóvenes como a los profesionales actuales, a través de diferentes líneas de trabajo".

"Por un lado, disponemos del terreno y de las infraestructuras necesarias para alojar a las empresas en los INtech de Santa Cruz de Cuevas Blancas), INtech La Laguna del Hogar Gomero y el INtech Granadilla, que está en el ITER junto al superordenador Teide HPC y el Datacenter Dalix. Pero no solo tenemos los enclaves para las empresas sino también desarrollamos programas de capacitación y especialización y programas de divulgación de la innovación como First Lego League, los INlab de la Escuela de Innovación, los Teen IN tech o el foro de la Innovación fi2", explicó Carlos Alonso.

Para los emprendedores, el parque tinerfeño cuenta con el programa StartIN, que acompaña los proyectos desde su fase inicial de gestación hasta su instalación en los viveros o enclaves propios, pasando por el programa de preparación para la inversión Tenerife INvierte que INtec Tenerife viene desarrollando desde 2009 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base tecnológica. Al mismo tiempo, INtech Tenerife pone en marcha un completo programa de servicios especializados a empresas que facilitan su crecimiento y desarrollo, como la bolsa de trabajo IN Job, la formación de perfiles especializados, el uso bonificado de infraestructuras de apoyo al I +D, visibilidad y networking local, el Club de Inversores Tenerife Invierte o asesoramiento especializado, entre otros.

Desde los chips cuánticos hasta fármacos contra el cáncer



Innovaparq ULL está ubicado en el Campus Central de la Universidad de La Laguna, en la Torre Profesor Agustín Arévalo (antigua "Torre de Químicas"), en la que INtech Tenerife ha adecuado las tres últimas plantas del edificio para la instalación de empresas de base tecnológica o intensivas en conocimiento, creadas como spin-offs a partir de resultados de investigación como potencial de mercado o por jóvenes estudiantes que emprenden nuevas líneas de negocio. Esta incubadora de empresas está compuesta por un total de 29 oficinas modulares que varían entre los 25 y los 72 metros cuadrados, con acceso las 24 horas del día, conexión ADSL y equipadas con mobiliario de oficina, así como una sala de reuniones, un aula de formación, dos laboratorios y aseos. En la actualidad, hay 23 empresas desarrollando su labor a diario.

Fran Cabrera, Paco Martín y Jorge Carballo son los responsables de Emergent Solutions, aunque en la actualidad trabajan en la puesta en marcha de una nueva empresa que se denominará Kainomi Solutions. Ocupan una de las oficinas de la quinta planta del vivero de empresas de INnovaparq en la Torre Profesor Agustín Arévalo del Campus Central de la ULL desde diciembre. En la actualidad, trabajan para IBM en diferentes proyectos entre los que se incluye un chip cuántico que podría revolucionar el mundo de la informática y ofrecen todo tipo de soluciones para empresas "que a veces se atascan en el desarrollo de las soluciones, pero también realizamos software de todo ámbito para otras compañías del sector local y nacional". Fran, Paco y Jorge agradecen la oportunidad que les ha brindado INtech Tenerife a través del vivero de empresas para tener un lugar de trabajo y poder desarrollarlo de forma adecuada.

Un piso más arriba se encuentra parte del equipo de la Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC), que dirige Rafael Zárate. En la actualidad trabajan en un proyecto sobre el potencial terapéutico de las micro y macroalgas como posibles nuevos antitumorales. "Estamos realizando un cultivo de bacterias para ver si las algas y microalgas tienen capacidad antibiótica y antifúngica y la posibilidad de que sean fuentes potenciales para nuevas terapias contra el cáncer". Zárate señaló que la investigación farmacológica "es un proceso laborioso y muy costoso. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de un fármaco oscila entre una media de 5 a 12 años y supone una inversión de entre 800 y 4.000 millones". La Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer dispone de varios espacios en el INnovaparq ULL y además comparte otros con el Centro Atlántico del Medicamento. "Es una ventaja estar juntos en un vivero de empresas porque nos permite compartir recursos", dijo Zárate.

Otras empresas de éxito instaladas en INnovparq ULL son Promineo Studios S.L., Wooptix S.L, Centro Atlántico del Medicamento SA., Quinthero Dron y Ábaco y Cálculo Mental SL.