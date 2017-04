El Cotarro

NO SE PIERDAN EL "TEIDE ENAMORADO"

Ya EL DÍA se hizo eco de su presentación el pasado martes en el Cabildo de Tenerife, pero no puedo resistirme a decirles que no dejen de buscarlo y verlo, bien por YouTube o por las principales redes sociales. Me refiero al vídeo que se ha grabado para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de nuestro Parque Nacional del Teide como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Un vídeo musical donde nuestro gran paisano, Celso Albelo, sin duda uno de los mejores tenores del mundo, interpreta la canción "Teide enamorado" compuesta por otro inmenso tinerfeño como es Fernando Estévez, primera voz y guitarra de Los Huaracheros.

CELSO ALBELO Y FERNANDO ESTÉVEZ

En la letra de la canción "Teide enamorado" Fernando Estévez nos presenta el amoroso romance entre nuestro Parque Nacional del Teide, Patrimonio de la Humanidad, y el Parque Natural de Anaga, declarado el 2015 Reserva de la Biosfera. En la gran interpretación de Celso Albelo, nuestro magnífico tenor cuenta con la colaboración de la Asociación Instrumental y Vocal Amigos del Arte de Güímar. Si nuestro Parque Nacional del Teide, que muy bien dirige Manuel Durban, recibió solo el año pasado a casi ¡cinco millones de visitantes!, esperemos que el vídeo sea visionado por otras tantas personas... o más.

LA JOCAN SE AUTOPROMOCIONA

A quien se le ocurrió la feliz idea de los nuevos carteles, creo que hay que felicitarle. Ya por el solo hecho de haber desarrollado el viejo proyecto de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) y que hoy esta sea ya una feliz y musical realidad, es para felicitarnos todos. Ahora, un acertado creativo ha utilizado para promocionar los conciertos de la Jocan a varios de sus propios jóvenes componentes. Me parece una ingeniosa idea y da gusto ver cómo los jóvenes "profesores" participan en la promoción de su propia orquesta y en los anuncios de sus próximos conciertos que, en esta ocasión, dirigirá el maestro Rubén Jimeno.

JOCAN HACE REGIÓN: 8 ISLAS EN 10 DÍAS

La gran violista (y guapa) Elena Mederos Hormigo protagoniza el cartel del siguiente de ellos, enmarcado dentro de la gira Encuentro 2 con el título Cámara XX, que se celebrará mañana mismo en el teatro municipal Juan Ramón Jiménez de Telde (Gran Canaria). Hay que valorar que la Jocan va a visitar en 10 días las ¡8 Islas Canarias!... Comenzó el viernes en Caleta de Sebo (La Graciosa), ayer estuvo en Haría (Lanzarote), hoy actuará en La Oliva (Fuerteventura) y mañana lo hará en Telde. Visitará Valverde (El Hierro) el próximo miércoles (día 19) para el viernes (día 21) estar en La Laguna (Tenerife), el sábado (día 22) actuará en Vallehermoso (La Gomera) y el broche final de la gira será el domingo (día 23) en Breña Alta (La Palma). ¡Un juvenil y regional lujo musical que hay que respaldar.

EL JUSTO MOSQUEO DE ESCOLÁSTICO GIL

Hace ya unos cuantos años y cuando en la radio muchos me llamaban "José Carlos, mi niño" manifesté que, posiblemente, mi local popularidad tenía que ver con el hecho de que "yo no rebajaba el producto, sino que lo hacía asequible". Hoy en día, no me duelen prendas manifestar (voluntariamente y desde mi libertad) que uno de los políticos que más y mejor están trabajando es , el alcalde de El Rosario, que se está ganando a la gente por su sencillez, su trato directo, su cercanía y su mensaje clarito cuando habla a los vecinos con la verdad por delante. Por ello se comprende el mosqueo que Escolástico ha tenido con su opositora concejal, Ana María Hernández Márquez (ex del PSOE y ahora en el grupo Vecinos por El Rosario que fundara la hoy inhabilitada y desaparecida "políticamente" Ana Lupe Mora).

LA "COLUMPIADA" DE ANA MARÍA HDEZ.

La ínclita Ana María Hernández Márquez presentó una moción dando por sentado que en un pleno y por unanimidad se habían presupuestado 530.000 euros para la obra necesaria de cara a arreglar unas grietas en la calle Pizarro de Radazul. Me temo que una "columpiada" en toda regla que ha alarmado (innecesariamente) a los vecinos y ha mosqueado al alcalde y otros compañeros de corporación. Y es que Ana María confundió el "Anexo de inversiones marco presupuestario 2016-2019" con el presupuesto de una obra que, encima, no lo puede tener porque no está hecho ni el oportuno proyecto. No recuerda Ana María que, de los "polvos" de dejar construir en su momento sobre barrancos y laderas por parte de anteriores corporaciones, vienen ahora estos "lodos" lamentables.

UN ALCALDE SIN PAPAS EN LA BOCA

Y parece que no sabe Ana María que Escolástico (incluso en asambleas a las que han ido compañeros concejales de otros partidos, pero no ella) lleva meses hablando con los vecinos (que habían pedido rigor y discreción, para que crear alarma y que no se devalúe la cotización de sus pisos) y con el Gobierno de Canarias, para solventar el problema cuanto antes. Y al parecer no sabe Ana María que, seguramente, la solución más segura, rápida y económica para el ayuntamiento sería que, por parte de la consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, se agilizasen todos los trámites para que el proyectado (y tan necesario) parquin de Radazul se hiciese cuanto antes, porque su propia estructura serviría de contención para la calle Pizarro. Y, por último, sí sabe Ana María Hernández Márquez que, preguntando al alcalde, se lo habría explicado todo en diez minutos. No se pierdan cómo, sin papas en la boca, se lo aclaró el "mosqueado" Escolástico Gil en el pleno del pasado 6 de abril, y que pueden encontrar en YouTube y en el Facebook del ayuntamiento. Véanlo, no tiene desperdicio.

josecarlosmarrero@elcotarro.com