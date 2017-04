"Fast & Furious 8" bate dos récords de taquilla en su estreno en China

La octava entrega de la saga "Fast & Furious" batió dos récords de taquilla esta semana en China, al recaudar en su primer y segundo día de proyección 446 millones de yuanes (unos 61 millones de euros), informó hoy la agencia de noticias Xinhua.

La cinta que se estrenó el 12 de abril, alcanzó su primer récord ese mismo día, con una recaudación de 60 millones de yuanes (8,2 millones de euros), superando a su precuela ("Fast & Furious 7") que en abril de 2015 facturó 52 millones de yuanes (7 millones de euros).

El segundo récord lo consiguió ayer al superar en taquilla a la hasta entonces líder "Journey to the West: The Demonds Strike Back", que recaudó durante el pasado enero 356 millones de yuanes (unos 48,7 millones de euros), una cinta de género fantástico con sello chino.

Esta nueva entrega de la saga "Fast & Furious" dirigida por el cineasta F.Gary Gray, autor de filmes como "The Italian Job", está protagonizada por los ya veteranos de la franquicia Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Jason Statham y Michelle Rodríguez.

Al reparto de esta última entrega se han incorporado Scott Eastwood y la oscarizada Charlize Theron.

La película, que recaudó el jueves 10,4 millones de dólares (9,4 millones de euros) durante su estreno en más de 3.000 salas estadounidense, narra cómo una misteriosa mujer (Theron) seduce a Dom (Diesel) para regresar otra vez al mundo del crimen, quien se ve incapaz de rechazar la oportunidad, traicionando así a todos los que le rodean.