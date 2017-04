El Mensajero logra una victoria clave que acerca la permanencia

Importantísima victoria del Mensajero. El cuadro de Mingo Oramas se impuso al San Sebastián de los Reyes, rival directo por la permanencia. Los palmeros se sitúan ahora en puestos de promoción y meten a su rival en la zona roja. El domingo pueden completar la faena ante el Navalcarnero.

Nada más comenzar el choque Borja pedía penalti por una caída. Los primeros minutos fueron de nervios, con ambos equipos jugando al pelotazo. No tenía el choque dueño claro y se notaba sin duda lo mucho que se jugaban.

Ale González forzaba un córner camino del cuarto de hora, en la primera llegada de cierto peligro de los rojinegros. Ione evitó el 1-0 a tiro de Fer Ruiz, en una ocasión clarísima. Luego era Saúl el que intentaba sorprender, metiendo Ione una mano salvadora para evitar el gol.

Mediada la primera mitad Alex Cruz protagonizaba dos acciones dignas de mención, primero con un centro que no encontró rematador y luego con un balón que se fue por arriba del larguero.

Se llegó al descanso sin goles, lógico resultado de un partido con escasos acercamientos a las áreas, con dos equipos más pendientes de no recibir que de marcar.

La segundad mitad no pudo empezar mejor para los mensajeristas cuando Dani Hernández, de cabeza, acertaba con la red tras una falta.

El juego siguió sin ser brillante, pero a los palmeros no les había hecho falta ser exquisitos para estar por delante en el marcador, ante un rival que parecía no tener muchas ideas de cara al portal. Por eso mismo no tardaron mucho en mover el banquillo los madrileños, pues en sus planes sin duda no entraba una derrota ante un rival directo como el Mensa.

Ale González asistió a Matías, al que Mancebo arrebató la bola en una clara ocasión para el 0-2. Por sorprendente que pudiese parecer, no sufría el conjunto de la Isla Bonita, ante un Sanse voluntarioso pero poco más.

En otras palabras, el Mensajero tenía el partido donde quería. Digna de elogio era la solidez defensiva de los insulares, lo que poco a poco fue desesperando a su rival.

Oramas quitó al batallador Ale González para dar entrada a Moreno, reforzando la retaguardia, añadiendo un tercer central a su dibujo. Los visitantes tiraron muy bien el fuera de juego a lo largo de todo el choque.

Solo le faltó al Mensajero en este final de partido intentar más el contragolpe para cerrar el duelo. Ya cerca de final se le anulaba un tanto a los locales por fuera de juego. Juanda, ya en el alargue, tuvo una opción para el 0-2 con los rojiblancos totalmente volcados.

0-1

sanse-mensajero

Sanse: Santomé, Saúl, Juan Cruz, Rangel, Sergio, Zazo (Sergio Ortiz, 60'), Maganto (Dani Pichín, 60'), Arranz (Negredo, 70'), Matas, Mancebo y Fer Ruiz.

Mensajero: Ione, Gabi Ramos, Juanda, Jaime, Kamal, Dani Hernández, Alex Cruz (Vianney, 85'), Omar, Nacho Rodríguez (Matías, 66'), Rubiato y Ale González (Moreno, 79').

Árbitro: Alejandro Muñiz, de Galicia. Amonestó por los locales a Zazo, Rangel y Sergio; y por los visitantes a Ale González, Kamal y Alex Cruz.

Gol: 0-1, m. 54: Dani Hernandez.

Incidencias: Matapiñonera. Terreno de juego de césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada.