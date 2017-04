"Logramos el objetivo de salvarnos y se ha visto un equipo con identidad"

El Tenerife Iberia Toscal cerró su temporada en la Segunda División nacional el pasado fin de semana. Lo hizo con el objetivo de la permanencia cubierto y sin apuros. Es tiempo entonces de hacer balance con su entrenador, Óscar García Poveda.

¿Qué análisis hace de la campaña recién finalizada?

El balance de la temporada es muy positivo porque conseguimos el objetivo de la permanencia a falta de seis jornadas para la conclusión. A principios de Liga nos marcamos 14 puntos como objetivo y hemos logrado 23, además del premio de máximo goleador para Joseba, por lo tanto es positivo, pero hay aspectos que mejorar.

¿Qué aspectos tiene ahora el equipo que no tenía al comienzo?

Se ha visto durante la temporada un equipo valiente, con mucho gol y con una identidad muy definida. El equipo ha mejorado tácticamente con respecto al principio, pero como te comentaba con anterioridad tenemos que mejorar sobre todo el aspecto de la estrategia y la defensa.

Hace unos días, Javier Lozano, presidente de la LNFS, declaró que al equipo le falta la pausa necesaria para jugar en la élite. ¿Está de acuerdo?

Sí, estoy de acuerdo, hay momentos que el equipo está en sexta marcha y necesitamos reducir a tercera o a cuarta y eso es lo que vamos a buscar para la temporada siguiente, jugadores que nos permitan parar el partido cuando sea necesario y acelerarlo cuando también sea necesario.

La falta de experiencia de muchos jugadores les jugó malas pasadas en algunos finales de partido, en los que el equipo cedió muchos puntos. ¿Está contento de la gestión del equipo en dichos momentos?

Al final, la Segunda División es muy complicada y el rendimiento de mis jugadores, sobre todo de los jóvenes, ha sido excepcional para su edad. Es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas a nivel global, pero, como te decía, la temporada creo que ha sido un éxito porque hemos conseguido el objetivo con creces. Y la gente que ha venido al Quico Cabrera ha visto un equipo valiente, competitivo y con una buena identidad y predisposición, pero mejorable, evidentemente.

El equipo ha demostrado que tiene gol. ¿Es una deuda pendiente mejorar el balance defensivo?

Sí, evidentemente, algo que he tenido siempre en mis equipos es que hemos encajado muy pocos goles y este año por desgracia no lo hemos conseguido, es algo que me tiene sin dormir y que me preocupa y me ocupa, que vamos a trabajarlo más si cabe para la temporada siguiente.

Un equipo no solo lo componen muchos buenos jugadores. ¿Entiende que el hecho de tener muchos jugadores de aquí, aunque algunos carezcan de experiencia, es una inversión en identificación con el club de cara a muchos años?

Está claro que nosotros tenemos que hacer muchísimo hincapié en el tema de la base para años posteriores, pero se necesita trabajo y dedicación y estamos con un proyecto de escuelas y base muy importante que esperemos salga adelante, aunque yo veo otros equipos de categorías como la nuestra en otros deportes y jugadores de la isla hay pocos, este mensaje está muy bien, pero al final la realidad es otra, lo ideal sería tener muchos jugadores de la isla para competir en segunda división pero es cierto que lo que no hay en casa hay que buscarlo fuera, pero sí que es cierto que nosotros hemos tenido solo tres jugadores de fuera y el equipo ha dado la cara.

Aunque tiene contrato hasta 2018, ¿va a seguir?

Sí, en principio sí, estamos trabajando en la confección de la plantilla de la temporada que viene y sí falta algún fleco por pulir, pero en intentaremos darle continuidad al proyecto.

Si es así, ¿se ve en un proyecto a largo plazo?

Ojalá, porque tanto el club como la ciudad nos han acogido muy bien y tanto yo como mi familia hemos estado encantados durante estos nueve meses.

¿Se plantea luchar por los "playoffs" de ascenso el año próximo?

Hay que tener los pies en el suelo y saber lo que tenemos y lo que no tenemos y a día de hoy el equipo acaba de estar en una posición muy complicada aunque hemos salvado la categoría, la temporada que viene la liga será de 16 equipos y será muchísimo más difícil que este año porque bajan 3, por lo tanto nuestro objetivo sigue siendo el pelear por aguantar en segunda división, dar una buena imagen y luego si podemos pensar en otros objetivos no dudar que lo haremos.

¿Hace falta una mayor inversión en fichajes para ello?

Evidentemente si queremos darle un salto de calidad al equipo necesitamos hacer una inversión mayor que la de este año, así que como te comentaba en una de las preguntas anteriores estamos intentando planificar la temporada y dar un saltito de calidad del equipo, pero es complicado, aunque debemos conseguirlo.

¿Está la cantera trabajando como usted quiere?

Sí, yo apliqué al club mi metodología y tenemos sesiones formativas aunque como el primer equipo hay cosas que cambiar y mejorar para que más pronto que tarde el Iberia disponga de jugadores que puedan dar el salto.

Ha hecho debutar a algunos canteranos durante el año. ¿Ve recorrido a los que vienen de las inferiores?

Sí, este año han debutado bastantes jugadores conmigo en Segunda y estoy muy contento con su trabajo y con el resto de compañeros que no lo han hecho todavía, tenemos que mejorarlos táctica y defensivamente pero tienen muy buena predisposición para ello.

Siempre se dice que el jugador canario tiene mucha calidad, pero le falta competitividad. ¿Está de acuerdo?

He tenido la fortuna de entrenar en tres islas, tanto en Ibiza como en Gran Canaria y aquí, en Tenerife, y sí es cierto que antes se hablaba de que el jugador de las islas tenía mucha calidad, pero con una carencia táctica, pero no a nivel de competitividad. Mi equipo, con jugadores la mayoría canarios, ha competido durante todo el año contra grandes equipos y orgulloso estoy de ello y de ellos.

Suele ver la Segunda B. ¿Qué le parece el nivel?

Siempre que me lo ha permitido el calendario he visto partidos de segunda B; hay tres o cuatro equipos que están un poquito por encima: Gomera, Matanza y Maxorata, y luego equipos jóvenes como el nuestro, CD Salesianos o Chinguaro, compuestos por jugadores muy jóvenes con muchísima proyección, pero evidentemente como en todo hay cosas que mejorar, aunque suelen ser partidos divertidos y competidos.