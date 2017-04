Pascal (PDeCAT) descarta reeditar JxSí y ve a ERC cómoda con un tripartito de izquierdas

El Diputado del Común acusa a las administraciones de no ser "rigurosas" en las notificaciones a los ciudadanos y de detraerles luego las cantidades de sus cuentas corrientes.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha descartado que en unas hipotéticas nuevas elecciones en Cataluña se reedite la coalición JxSí, formada mayoritariamente por la entonces CDC --ahora PDeCAT-- y ERC: "ERC ya ha dicho que no y dos no bailan si uno no quiere".

"Nosotros tampoco somos partidarios de ello, porque sería asumir que el proceso (independentista) no irá bien o que hace falta más tiempo", ha asegurado en una entrevista de 'El Punt Avui' publicada este lunes y recogida por Europa Press.

Para Pascal, JxSí es "un artefacto excepcional" para el momento político actual pero no tiene viabilidad futura, y ha añadido que ve a ERC muy cómoda con la CUP y los 'comuns', algo que podría llevar a un tripartito de izquierdas.

"A determinados sectores de la izquierda se les hace la boca agua por hacer planteamientos de tripartitos", ha afirmado, y ha evocado el acto de conmemoración de la Diada de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) el pasado septiembre, en el que participaron el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; la portavoz de la CUP, Anna Gabriel; y el diputado de SíQueEsPot y secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin.

"Allí vi una sombra de tripartito", ha apuntado la también diputada de JxSí en el Parlament, que durante la entrevista ha cifrado en 13.000 los asociados al PDeCAT y ha explicado que el expresidente catalán Jordi Pujol no se ha sumado al proyecto.

ALGO NO HIZO BIEN JXSÍ

Pascal ha reconocido que la situación de minoría de JxSí --62 diputados de 135-- dificulta la gobernabilidad ya que les obliga a depender de la CUP, y apunta que "alguna cosa no acabó haciendo bien JxSí para no obtener algún diputado más".

Asimismo, ha recordado que el PDeCAT y la CUP tienen sus diferencias, sobre lo que ha valorado: "Hubiera preferido a otros compañeros de viaje".

"Los planteamientos políticos y de país de la CUP son más para hacer la revolución que no para hacer la independencia", ha añadido, aunque ha dicho respetar a los anticapitalistas.

RECURRIR A FISCALÍA

Preguntada por la decisión del coordinador organizativo del partido, David Bonvehí, de llevar a la Fiscalía la filtración del audio en el que aparece diciendo que si el proceso soberanista acaba mal presentarán "un candidato autonomista" a las elecciones catalanas, ha defendido la decisión para esclarecer los hechos.

Ha reiterado --ya lo hizo cuando se conocieron las grabaciones-- que JxSí y el Govern no salen afectados, pero ha apoyado que el PDeCAT, pese a ser un partido independentista, contemple todas las opciones: "¿Quiere decir que renunciamos a lo que dicen nuestros anhelos? No. Quiere decir que prevemos todas las posibilidades".

Sobre las acusaciones de que ERC puede estar detrás de la grabación --aparecen dos ediles republicanos de Manresa (Barcelona) en el audio--, ha dejado en manos de sus socios en el Govern aclararlo.