El director del GTC diserta sobre la oscuridad del cielo nocturno

El director del Gran Telescopio Canarias (GTC), Romano Corradi, ofrecerá una charla abierta al público el próximo miércoles, 19 de abril, a las 19.00 horas, sobre cómo la Isla está a la vanguardia en la protección de la oscuridad del cielo nocturno y la lucha contra los efectos de la contaminación lumínica.

Esta cita se enmarca en el congreso científico internacional "Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration", que coorganizan el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Fundación Starlight, y que a partir de mañana se celebra en el Teatro Circo de Marte con motivo del décimo aniversario de la Declaración Starlight.

"Luciérnagas, estrellas y luces de ciudad" es el título de la conferencia abierta al público, en la que el responsable del telescopio óptico más grande del mundo disertará sobre cómo en muchos lugares del planeta y durante millones de años, las luciérnagas han competido con la luna y las estrellas para iluminar el cielo nocturno. Pero en las últimas décadas, la gran protagonista de las noches está siendo la iluminación artificial de ciudades y carreteras. Su enorme expansión está provocando cambios importantes en los hábitos y ritmos biológicos de las personas y de muchas especies animales.

En esta charla, Romano Corradi hablará de la luz, de cómo se produce en el cosmos y en la Tierra, de cómo afecta a nuestro metabolismo, del peligro para nuestra salud que suponen niveles y tipologías inadecuados de luz y de sus efectos sobre el medio ambiente.

El director del GTC reseñará cómo La Palma lleva décadas a la vanguardia en este tema y tiene la oportunidad de seguir siendo un referente de un modelo de desarrollo que proteja la oscuridad del cielo nocturno, preservando el equilibrio del ecosistema y el único acceso que tenemos para estudiar el Universo.