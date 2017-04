Un emprendedor critica las trabas para abrir un local de apuestas

Un joven emprendedor de la capital, Héctor Rodríguez, expone las dificultades "burocráticas" que está encontrando para poder poner en funcionamiento dos locales de apuestas deportivas, uno de los cuales tiene permiso para abrir como cafetería desde el agosto de 2016, pero sigue pendiente del otro.

El inmueble en cuestión está situado en la calle Simón Bolívar, y la empresa que lo gestiona es Luckia. El otro está ubicado en la calle Santiago Beiró. En ambos casos, los terminales están montados y a la espera del permiso para poder activarlos.

Las críticas de Rodríguez se reparten entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias, y se resumen en un argumento que, en ocasiones, se repite cuando se trata de emprendedores: "Cada vez que les presentamos los documentos que nos solicitan nos piden algo nuevo, en lugar de pedirlo todo a la vez".

En esta línea, el joven emprendedor considera que, teniendo en cuenta la situación que ha vivido en un caso similar en la provincia de Las Palmas, se ha hecho una "reinterpretación" de la norma -reglamento de juegos- que rige este tipo de locales, pues, a su juicio, "no existe" un mismo criterio en la provincia de Las Palmas y en la de Santa Cruz de Tenerife. "Allá no nos requieren tanto como nos requieren en Tenerife para abrir un local de este tipo; aquí cada día nos ponen algo nuevo", reitera.

Rodríguez remarca al respecto que los retrasos en la concesión de las licencias produce que quienes, como él, tratan de abrir estos locales "tengan que soportar" el pago de unos alquileres "sin producir nada". "Y esto genera pérdidas, porque se superan las previsiones que se tienen", enfatiza Rodríguez, quien sospecha que puede haber "presiones o intereses" de otras operadoras para que se retrasen o no se concedan los permisos. Cada isla tiene un límite de locales de este tipo.

Héctor Rodríguez indica en este sentido que los retrasos han motivado el despido de empleados, a los que no pueden mantener por no tener actividad. "Y no será por no haber puesto todo por nuestra parte", se queja. También subraya que estas dificultades chocan con la idea que se vende por parte de los políticos de que se monten negocios en los barrios para dar trabajo a la gente.

Fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz remarcan que a esta empresa, como a otras, se le ha pedido la documentación necesaria.

Mientras, el director general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno canario, Antonio Llorens, niega cualquier disparidad de criterios. "Son uniformes en las dos provincias; esta es una administración autonómica".

Llorens reitera que el Ejecutivo autonómico "está haciendo lo que tiene que hacer", y sostiene que los requerimientos "están muy claros" y se estipulan desde un principio.

El representante regional reconoce que situaciones como la que viven estos emprendedores le producen "desazón", pero detalla que este tipo de locales tienen una serie de requerimientos "muy específicos" que hay que atender. "Pero desde un principio se les dice todo lo que tienen que incorporar al expediente", afirma.