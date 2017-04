El fiscal solicita varias penas de prisión

El fiscal pide seis años de cárcel y 64.600 euros de indemnización por un presunto delito contra la salud pública, dos años por pertenencia a grupo criminal y otros tres años y tres meses y multa de 25.000 euros por blanqueo de capitales. A A.S.T.P. se le atribuye adquirir 130 gramos no incautados de heroína y de 100 que sí lo fueron, por lo que se le exigen cuatro años de cárcel y 18.000 euros por un delito contra la salud pública y otro año más por pertenencia a grupo criminal. A J.Á.H.G. se le acusa de traficar con 120 gramos no incautados y 29,5 que sí se requisaron y por ello se piden cuatro años de prisión y 5.000 euros por un delito contra la salud pública y otro por pertenencia a grupo criminal. A J.M.G.C. se le imputa comprar casi 150 gramos de heroína y coordinar con su hermana M.T.G.C., el viaje y compra de una cantidad indeterminada de sustancias estupefacientes, aunque en un control en el aeropuerto se le localizaron 48 gramos de heroína. Se le imputa haber participado en tres adquisiciones de esta droga por lo que se le exigen cuatro años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública y multa de 8.500 euros, así como un año y medio por pertenencia a grupo criminal. En cuanto a su hermana, las peticiones pasan por cuatro años de prisión y multa de 8.500 euros por el primer cargo y un año por el segundo. A J.Á.G.H. se le cree responsable de compras continuadas de esta droga y en el aeropuerto le hallaron 29 gramos y medio. El fiscal le pide cuatro años y multa de 5.000 euros. A.M.R.A. es sospechoso de participar en las actividades de la organización y en el registro de su casa se hallaron casi 1,8 kilos de hachís. La Fiscalía le pide dos años de prisión y una multa de 21.000 euros por un delito contra la salud pública y otro más por pertenencia a grupo criminal. También fue procesada M.C.C.M. y su marido, ya fallecido, a quienes, aunque no se les considera miembros de la banda, sí se les responsabiliza de adquirir heroína a Maikel para distribuirla en La Palma. Por la documentación intervenida se le acusa de un delito de blanqueo de capitales, que sumaría más de 30.000 euros ingresados en metálico en 33 cuentas bancarias. Las peticiones pasan por cuatro años y 12.000 euros por un presunto delito contra la salud pública y tres años y tres meses y multa de 30.000 euros por blanqueo de capitales.