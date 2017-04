Clavijo espera que la Ley de Servicios Sociales se debata entre mayo y junio

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que la Ley de Servicios Sociales en la que el Ejecutivo está trabajando pueda entrar en el Parlamento de Canarias entre los meses de mayo y junio.

Sobre dicha ley, el presidente resaltó que en la misma se reconocen derechos, que recoge un profesional de referencia como un médico de cabecera y, sobre todo, que pone los mimbre legales para que la relación entre el tercer sector y la administración pública sea fácil.

"Queremos llevarla entre mayo y junio al Parlamento regional y a partir de ahí ya es el propio trámite parlamentario. Se ha hecho un trabajo importante de escucha intentando recoger todo", dijo este lunes en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la asociación Adepsi, que busca la inclusión laboral y social de personas con discapacidad.

Clavijo consideró a Adepsi como un "referente absoluto" por el trabajo que desempeña y recalcó que el sistema público debe colaborar con este tipo de asociaciones, algo que se mantendrá y mejorará con la nueva Ley de Servicios Sociales que reducirá la burocracia y hará más "fácil" la relación con el tercer sector, las ONG.

Así, destacó de esta nueva ley los nuevos conciertos sociales que permitirán dotar a las organizaciones de financiación con carácter plurianual y los cambios que se han introducido en la tutela de estas personas en favor de las fundaciones.

Clavijo incidió también en que en la nueva ley se reconoce un derecho, se crea el profesional de referencia, que recae en el médico de cabecera.

Por su parte, la gerente del centro de Adepsi, Natacha García, explicó que la entidad atiende a 200 personas y que su función es dar respuesta a las necesidades sociales de los discapacitados en el ámbito social y laboral.

García indicó que la asociación ha participado de manera activa en las enmiendas a la Ley de Servicios Sociales, en concreto las relacionadas con los nuevos conciertos sociales y la nueva visión tutelar para dar cobertura a necesidad de estas personas.

"Prudencia" con el yacimiento de teluro

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, apostó por la "prudencia" hasta tener toda la información sobre el yacimiento de teluro situado a unas 250 millas al suroeste de la isla de El Hierro y ha dicho que en estos momentos el Ejecutivo regional está en contacto con el Ministerio de Industria para conocer más sobre este hallazgo. "Hasta que no tengamos información preferimos tener prudencia. Es decir, no es algo que vaya a ocurrir ni a suceder mañana, con lo que hay que tener tranquilidad y vamos a ver qué información nos dan. Y cuando nos la den ya fijaremos una posición", dijo. El presidente entendió que antes de fijar una posición sobre este yacimiento, lo primero es saber qué es lo que hay y dónde está. Así añadió también hay que comunicar al ciudadanos si el teluro hallado está en aguas internacionales, cómo se ha hecho la búsqueda o si hay algún consorcio internacional.

Un alquiler vacacional

sin peligro

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abogó por un alquiler vacacional que no ponga en peligro ni al residente, que ve subir el precio de los alquileres, ni al sector turístico de las islas. "Es un fenómeno que se ha producido desde el momento en el que, en vez de para uso residencia y de vivienda, se genera una actividad económica, pues la gente no puede vivir porque las casas se convierten en un espacio para la actividad económica", dijo. Aquí, Clavijo recordó que esta situación ha generado problemas no solo en Canarias, sino también en otras zonas turísticas como Baleares o Barcelona. "Al final acabas expulsando al residente a otras zonas y eso sí que somete a mucha más presión al territorio porque al final esas viviendas tendrás que construirlas en otro lado y por eso hemos querido ser muy prudentes con este fenómeno" aseveró.