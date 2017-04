PP, Nueva Canarias y Podemos reclaman una mejor gestión de los fondos europeos

Los grupos parlamentarios Popular, Nueva Canarias (NC) y Podemos han coincidido hoy en reclamar al Gobierno de Canarias que haya una mejor gestión de los fondos que se reciben de la Unión Europea, ya que a pesar de que recibe más dinero sigue a la cola en todos los indicadores sociales y económicos.

La portavoz del grupo Podemos, Noemí Santana./EFE

Esta reclamación la realizaron las diputadas de los grupos Popular, Cristina Tavío, y de Nueva Canarias, María Esther González, así como la portavoz de Podemos, Noemí Santana, durante la comparecencia del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, quien habló en el pleno del Parlamento regional del IV foro de las regiones ultraperiféricas.

El consejero ha reconocido que la situación es de encrucijada con la salida del Reino Unido y ahora la convocatoria de elecciones, y ha añadido que se debe trabajar para que el efecto del "brexit" sea el menor posible.

En cuanto a los fondos Pedro Ortega ha manifestado que siempre se podrán encontrar soluciones a los problemas y ha insistido en que el aumento de fondos por parte de la Unión Europea para el próximo periodo no se produciría si la gestión no hubiera sido adecuada, y ha agregado que Canarias ha sido puesta como ejemplo en cuestiones como energías renovables. El consejero ha opinado que las cosas no deben de haberse hecho tan mal.

Durante la comparecencia del consejero desde todos los grupos se mostró preocupación por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sobre todo porque se perderá un diez por ciento del presupuesto.

El diputado del grupo Mixto Jesús Ramón Ramos ha asegurado que el cuarto foro ha sido vital porque supone el posicionamiento de las regiones ultraperiféricas para afrontar las futuras políticas comunitarias, y ha añadido que si bien en el memorando de ese foro se reconoce la doble insularidad no se apuntan medidas para superarla con compensaciones.

La diputada de Nueva Canarias María Esther González ha señalado que las regiones ultraperiféricas reclaman estar en la Unión Europea pero sin los inconvenientes de la integración, y que la cláusula de la lejanía se "imprima" en todas las decisiones que se adopten en el ámbito comunitario.

María Esther González ha indicado que si bien todos los expertos dicen que la entrada de Canarias en la UE ha sido positiva para las islas, pero a pesar de ellos el archipiélago canario continúa a la cola en todos los indicadores económicos y sociales a pesar de tener más fondos.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha opinado que todo esfuerzo destinado a acortar distancias con Europa es positivo, y ha considerado que la UE debe entender que necesita a Canarias, la cual primero debe "respetarse" a sí misma para luego ser respetada por los otros.

Noemí Santana ha insistido en que se debe empezar a pensar que las cosas no se han gestionado del todo bien en cuestiones como las ayudas europeas, y ha añadido que Canarias está a la cola en los indicadores a pesar de las compensaciones que llegan a las islas desde la Unión Europea.

La diputada del grupo Popular Cristina Tavío ha destacado que Canarias es europeísta pero ha abogado también por mantener relaciones especiales con el Reino Unido, y ha apostado por ser un laboratorio de la UE en el atlántico.

Cristina Tavío ha abogado por conseguir lo máximo posible de Europa pero también aprovechar todas las sinergias y también ha pedido mejor gobernanza de los fondos que llegan a las islas.

El diputado del grupo Socialista Manuel Marcos Pérez ha insistido en que es preciso dar un giro radical al enfoque de las regiones ultraperiféricas para integrarlas en el conjunto de las políticas europeas.

La diputada del grupo Nacionalista Socorro Beato ha apostado por dejar a un lado las políticas de austeridad y ha reconocido que el proyecto europeo ha sido bueno para Canarias porque ha permitido mantener los incentivos fiscales del REF, la Zona Especial Canaria, el Posei o el REA, entre otras cuestiones.