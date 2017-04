Música que suena a verano

C onfiesa su atracción por la ópera, aunque nunca se planteó en serio educar su voz para probar fortuna en un género en el que, según su profesora de canto, tendría serias posibilidades de sobrevivir. "Me encanta escucharla, pero esa es una forma de vivir que no quiero porque implica edificar una serie de hábitos y sacrificios que no deseo para mí. Estoy segura que no sería feliz", cuenta la cantante catalana Raquel Jiménez sobre sus orígenes clásicos ligados al piano.

"Lo que pasó, pasó" es el título del sencillo con el que completa su primera promoción en tierras canarias. "El 17 de junio vuelvo para dar un concierto", precisa una intérprete que ha querido dar un giro de 180 grados a su carrera. "Es un chachachá; algo más latino con unas claras reminiscencias a Celia Cruz o Carlos Santana", compara.

El jazz y soul son dos influencias vitales en la evolución de una creadora que creció en un ambiente musical. "Que ahora esté metida de lleno en esta aventura no significa que vaya a dejar de lado esos géneros. Me considero una mujer ambiciosa, atrevida, luchadora... Ese carácter hace que fluyan los matices más rockeros y poperos que hay en mi interior", cuenta sobre una variante que espera que tenga mucho recorrido el próximo verano. "El público hace que un tema tenga mayor o menor éxito", replica Jiménez.

"Lo que pasó, pasó" ha sido una de las diez composiciones elegidas por un concurso televisivo de Miami y, en su regreso a Europa, ya apunta una proyección interesante en suelo español. "Mi obligación era traerlo a España porque aquí es donde más apoyos recibí a la hora de dar a conocer mi carrera musical", aclara la autora de una canción que transmite muchos de los valores que definen su personalidad. "Es fresquita y vitalista, pero, sobre todo, en ella existe un recorrido emocional en el que se aprecian mis ganas de vivir", reivindica la protagonista de temas como "Locura" o "La soledad".

Raquel, que no oculta que todo está por hacer, está convencida de que la naturalidad es una de las bazas a la hora de crear una letra. "Suelo buscar una conexión entre la música y el amor y la pasión... Todas mis canciones tienen un mensaje que se fusiona con mi forma de ser", añadiendo que "existe una parte guerrera en todo lo que hago que me conecta con un público al que trato de contagiar felicidad, trabajo y, por supuesto, unas ganas de superación que son básicas para mantenerte en este mundo".

Raquel Jiménez

Cantante

Vea aquí el videoclip del tema "Lo que pasó, pasó" interpretado por Raquel Jiménez.