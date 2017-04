El Bayern se aferra a Lewandowski

El Santiago Bernabéu acoge un duelo de gigantes que en las últimas fechas comenzó a caer del lado del Real Madrid, haciendo olvidar el calificativo de bestia negra para un Bayern Múnich al que tiene en las cuerdas tras el 1-2 de la ida, y al que ya eliminó camino de la Octava, la Novena y la Décima Copa de Europa. El doblete de Cristiano Ronaldo en el Allianz Arena dio la vuelta a la ida, marcada por el error en el lanzamiento de penalti del chileno Arturo Vidal.

Nunca una lesión puede ser un alivio para un técnico pero la baja de Gareth Bale, por las molestias en el sóleo del encuentro de Múnich, evita el aprieto a Zidane de elegir entre el galés y el jugador en mejor momento de su plantilla: Isco Alarcón. Hasta ahora, su aparición en Europa ha sido mínima. Solo 77 minutos. Hasta Fabio Coentrao tuvo más protagonismo que él.

Con su presencia modifica el sistema a un 4-4-2 en el que recibe libertad de movimiento por detrás de Cristiano y Benzema. El once de Zidane está definido. Las rotaciones le permiten contar con jugadores descansados. La amenaza de sanción, eso sí, sobrevuela para semifinales sobre Sergio Ramos, Modric y Kroos. Estos dos jugarán con Casemiro listo para un nuevo despliegue físico.

Será la vuelta al Bernabéu de Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. Sus huellas son imborrables en la conquista de la Décima. Ahora encabezan un Bayern que llega herido al duelo de vuelta y con la obligación de buscar goles.

El reto de tener que ganarle al Real Madrid en el Bernabéu, algo que el Bayern solo ha logrado en dos ocasiones en su historia, ya es de por sí bastante difícil pero lo buscará recuperando a su gran referente ofensivo: Robert Lewandowski. Con el polaco en el campo, todo apunta a que el sacrificado será Thomas Müller. Atrás, la expulsión de Javi Martínez deja en cuadro a la zaga alemana a la espera de una recuperación milagrosa de Hummels, que fue baja en la ida por una lesión en el tobillo, y Boateng, baja el sábado contra el Leverkusen por problemas de abductores. Las alternativas, Alaba y Kimmich.

Zidane: "No vamos a salir a especular"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no desveló quién sustituirá a Gareth Bale en el equipo titular ante el Bayern Múnich. "Lo tengo decidido pero no lo voy a comentar", señaló antes de referirse al regreso de Lewandowski. "Sabemos el jugador que es, un verdadero nueve y un plus para el Bayern", dijo. El plan de su equipo no será "especular", pese al resultado de la ida: "Tenemos que hacer un gran partido, estar muy fuertes como siempre e intentar ganar".

Ancelotti: "No podemos cometer errores"

Carlo Ancelotti, técnico del Bayern, confirmó que Lewandowski será titular. "Tenerlo en el campo nos da más confianza", aseguró antes de referirse a las otras dos dudas. "Boateng y Hummels tienen que probarse. Hay opciones de que puedan jugar", deslizó. Sobre el partido, destacó que no pueden "cometer errores" y recordó que "el Madrid marca en todos los partidos, pero también encaja casi siempre".