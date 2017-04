El Granadilla puede certificar su clasificación copera el domingo

La UD Granadilla Tenerife Egatesa puede certificar de forma matemática ya el domingo, a cinco semanas del final de la Liga, su presencia, por segundo año consecutivo, en la Copa de la Reina. Lo conseguiría si gana en el campo del Oiartzun y además, como parece probable, el Santa Teresa, que es ahora la referencia como noveno clasificado, pierde en su visita al Atlético de Madrid, que se está jugando el título de Liga.

Tras vencer al vigente campeón, Athletic Club, las tinerfeñas intentarán puntuar en Oiartzun ante un rival y en un campo complicado, máxime teniendo en cuenta que las locales no están salvadas del descenso. Tienen 14 puntos y aventajan solo en dos al Espanyol y en tres al colista Tacuense. No lo van a poner nada sencillo, a pesar de que no les ha ido especialmente bien jugando en su propio feudo, el Karla Lukuona, donde solo han ganado a Albacete y Tacuense.

Aunque la Copa de S.M. La Reina está prácticamente asegurada, es cuestión de tiempo, porque si no se consigue la clasificación el próximo domingo, será el siguiente, las dirigidas por Toni Ayala no se confían y trabajarán por conseguir la mayor renta posible en lo que resta de competición.

La quinta plaza se pone a tres puntos y aunque parece difícil no es imposible, ya que el Granadilla Egatesa aprieta el ritmo en su mejor momento del año. Alcanzar al Athletic y acabar quintas la Liga sería un lujo para un equipo tan joven en la categoría. Una baza a favor en estas cinco fechas que restan es el gol average, que consiguió poner a su favor el pasado jueves con el 4-0 a las bilbaínas.

Esta semana el técnico sureño desarrollará los entrenamientos con un único día de descanso, hoy martes, ejercitando luego a la primera plantilla hasta el viernes. El sábado saldrá la expedición rumbo al País Vasco para enfrentarse el domingo 23 a las 11:00, hora canaria, al Oiartzun K.E.