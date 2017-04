Hacienda niega un déficit estructural del 2,5% del PIB como dice la AIReF

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha negado hoy que España tenga un déficit estructural del 2,5 % del PIB, como asegura la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), porque esos cálculos se basan en una tasa de desempleo del 16 %.

Durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Nadal ha restado importancia a la desviación de los ingresos tributarios con respecto a los presupuestados apuntados por la AIReF, que ha achacado a que "ni la AIReF ni el Ministerio de Hacienda tienen la bola de cristal" para precisar esa recaudación.

El presidente de la Autoridad, José Luis Escrivá, aseguró a principios de mes durante una comparecencia parlamentaria que en España va a persistir un déficit estructural del 2,5 % del PIB a medio plazo y el desvío de déficit con respecto a los presupuestos se deben a un cálculo incorrecto de los ingresos.

Nadal ha considerado que este desvío de ingresos "no quiere decir que no se hayan cumplido los objetivos de déficit", que España ha alcanzado "todos los años menos 2015", y ha avanzado que la recaudación de los primeros meses de este año apuntan a que los datos recogidos en el proyecto presupuestario no estarán "muy desacertados".

El secretario de Estado ha explicado que el déficit estructural señalado por la AIReF supone "creer que en España el paro no va a bajar del 16 %", porque la tendencia sugiere que "esto no va a ser así".

"Me niego a creer que el 16 % es la tasa de desempleo a la que nos tenemos que acostumbrar los españoles", ha insistido, por lo que el déficit estructural "tiene que estar muy muy por debajo" del 2,5 % del PIB.

De hecho, Nadal ha abogado por una tasa de paro "por debajo del 10 %", que constituyen cifras "razonables" porque el empleo es la base para reducir la desigualdad. "Hemos bajado ocho puntos" desde el principio de la crisis, "nos queda otro tanto", ha asegurado.