El Gobierno canario pondrá fondos este año para el IES Padre Anchieta

El Gobierno de Canarias aportará fondos en el presente ejercicio para el IES Padre Anchieta -situado en Taco-, ya sea para su rehabilitación o para la construcción de uno nuevo. El anunció lo realizó ayer en sesión plenaria el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que explicó que había hablado durante la mañana con la consejera de Educación del Ejecutivo regional, Soledad Monzón.

Concretamente, según precisaron fuentes municipales, actualmente se dispone de estudios preliminares, mientras que en adelante se tendrá que definir si existe la posibilidad de reparar los desperfectos o, en otro caso, se debe recurrir a levantar otra instalación. En ese segundo supuesto, se ubicaría en el mismo sitio.

Este asunto llegó al pleno a través de una moción presentada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) para instar a la institución autonómica a la rehabilitación del centro o la construcción de uno nuevo, con intervención incluida de la comunidad educativa. En su alocución, la portavoz, Elsa Beatriz Alonso, se refirió al instituto como una seña de identidad de la zona y, sobre todo, puso de relieve la "preocupación" y "desconcierto" que han experimentado las familias de los estudiantes.

Como recuerda la exposición de motivos, el problema nace de los daños estructurales que en el curso 2015-2016 se detectaron en dos aulas, que obligaron a habilitar espacio alternativos para seguir impartiendo la docencia "en condiciones de normalidad". Sin embargo, la Dirección General de Centros del Gobierno de Canarias encargó el pasado verano a una empresa especializada un informe que, después de un análisis pormenorizado, concluyó que las dependencias no presentaban unas condiciones que garantizaran plenamente la seguridad de profesores y alumnos. Y aquello llevó al traslado al Centro de Educación Infantil y Primaria de Ofra, que estaba sin uso.

"La comunidad educativa del IES Padre Anchieta ha expresado su malestar y desacuerdo con esta medida. Un desacuerdo bien fundamentado. Y no únicamente porque el CEIP de Ofra diste más de un kilómetro y medio, con los trastornos que puede suponer para su personal, alumnos y familias, sino también porque el proyecto educativo del centro puede verse menoscabado", expusieron Coalición y PSOE en el cuerpo de la iniciativa abordada en el transcurso de un pleno sin grandes acuerdos y falto de agilidad.

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de La Laguna se sumaron este lunes a un posicionamiento contrario a la instalación de canalizaciones de gas urbano en el municipio. El acuerdo, compuesto por ocho puntos, comienza con una petición al Gobierno regional para que no autorice la implantación de estos conductos y que apueste en su lugar por el fomento de las renovables.

"Instar a un compromiso serio y responsable de las administraciones estatal, autonómica e insular para impulsar las energías renovables en nuestro territorio", se fija en el apartado siguiente de un conjunto de decisiones nacidas de una moción de Unid@s se Puede (USP) y sobre las que los partidos laguneros pactaron modificaciones.

Sigue el texto reiterando el compromiso de la corporación con el "impulso de las renovables" dentro de su capacidad de actuación, y añade que se siga potenciando el uso de las renovables, "así como continuar promoviendo y apoyando cualquier otra iniciativa a nivel municipal para el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las energías limpias, especialmente en los edificios públicos y de propiedad municipal".

Estudiar el establecimiento en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna de los espacios adecuados para la instalación de fuentes de energía renovables es otro de los aspectos que se encuentran incluidos en el documento final, antes de cuya aprobación se produjeron dos intervenciones de carácter vecinal.

Choque entre Abreu y Jonathan Domínguez

Una propuesta de Fernando Gortázar (Cs) para que todos los vehículos municipales estén gestionados por una misma área -que al final no salió adelante- dejó varias frases llamativas. "Hasta donde llega mi conocimiento, este ayuntamiento no repara sus coches en una carpintería", le contestó Jonathan Domínguez (CC) sobre que se unificasen los arreglos en "talleres especializados". Este edil expresó una batería de motivos por los que la moción no resolvía ningún problema y generaría más costes. En este punto, Javier Abreu (PSOE "no oficial") cargó contra el nacionalista tras acusarlo este de utilizar en el mandato pasado un coche de una empresa privada para sus desplazamientos. Muy molesto, el socialista lo negó e indicó que "una concejala" se lo había chivado mal. "Para la próxima vez que quiera hablar de mí y de mis historias, que sepa que tengo las manos limpias y los bolsillos de cristal", sostuvo el exlíder socialista.

Aprobada la ordenanza de los bautismos laicos

El expediente relativo a la aprobación de los denominados bautismos laicos salió adelante con los votos a favor de CC, USP, PSOE y XTF-NC. Mientras que el PP se abstuvo, Cs votó en contra.