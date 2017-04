El cementerio de La Esperanza contará con 126 nuevos nichos

El Ayuntamiento de El Rosario ha adjudicado las obras de ampliación del cementerio de La Esperanza, unas actuaciones que tienen como objetivo primordial dotar con 126 nuevos nichos pequeños al camposanto por la tendencia vecinal por la incineración o el depósito de los restos de sus familiares tras permanecer cinco años en su reposo.

"La ampliación de la zona de nichos se hará en la parte noreste en unas filas que se encuentran en mal estado y que se renovarán. En este caso, se dotará al espacio de 126 espacios, que tendrán un coste de 29.499,81 euros tras resolverse la adjudicación de contrato menor, que recayó sobre la empresa Anso XXI", explicó el alcalde, Escolástico Gil, quien remarcó la importancia de las obras.

Sobre ello concretó que no se trata de la ampliación de los límites del cementerio, sino de una zona de nichos, unas obras a las que se sumará el acondicionamiento y mejora de todo el suelo del mismo. Se trata de un proyecto que considera necesario "porque puede afectar a la seguridad de los vecinos y visitantes, ya que no se puede ni colocar una escalera para rendir respeto a los seres queridos que ya no están".

Gil apuntó que todavía no está presupuestado el coste de estas futuras obras y recordó el acuerdo con la familia Pérez Bacallado para trasladar su mausoleo (allí descansan los restos del exalcalde Modesto Pérez González) para liberar el pasillo central para poder operar sin dificultad con las máquinas. "Es un gesto de la familia que redundará en el beneficio de todos los vecinos", dijo.

Cierre por las abejas

El área responsable del cementerio de La Esperanza decretó ayer el cierre del camposanto debido a la aparición de un enjambre de abejas. En este sentido, el Ayuntamiento de El Rosario aplicó las medidas de seguridad pertinentes para evitar cualquier riesgo asociado a las picaduras de los insectos en cualquiera de los ámbitos de los pasillos y galerías del cementerio. La incidencia se saldó de forma positiva ya que el enjambre fue trasladado de sitio sin que se produjera ninguna incidencia.