El Gobierno rinde cuentas hoy en el Congreso de la ejecución presupuestaria de 2016

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, comparecerá este martes en el Congreso para informar del grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 2016, así como de los primeros meses de 2017.

La comparecencia de Nadal tendrá lugar a las 11.30 horas en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, y en ella explicará cómo se han ejecutado las cuentas del pasado ejercicio y las cuentas prorrogadas para este año durante los meses de enero y febrero.

Nadal acudirá al Congreso apenas dos semanas después de presentar en la Cámara Baja junto al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el proyecto de Presupuestos 2017.

Precisamente, el Gobierno comparó entonces la inversión proyectada para este año con el presupuesto ejecutado en 2016, y no con lo presupuestado ya que, como señaló Montoro días más tarde, comparar ambas cuentas no sería "realista", al tratarse de cuentas que no acabaron de ser plenamente ejecutadas por la interinidad del Ejecutivo.

Nadal también abordará, durante su análisis de la ejecución presupuestaria de los dos primeros meses de 2017, la evolución de las cifras macroeconómicas durante este periodo. En enero y febrero, el déficit del Estado se redujo en un 18,6%, lo que equivale al 0,93% del PIB.

El déficit de las administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones locales, alcanzó los 5.645 millones de euros en enero, lo que supone el 0,49% del PIB, 0,11 puntos porcentuales menos respecto a un año antes.