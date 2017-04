La Policía Local renuncia a cubrir servicios extraordinarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) asegura que la plantilla de la Policía Local de Tacoronte ha renunciado a cubrir servicios extraordinarios durante la pasada Semana Santa "porque aún les deben los realizados en junio y diciembre de 2016" y "no creen que en los próximos meses les vayan a abonar las horas extras realizadas". Esta negativa y "una intoxicación alimentaria masiva" de agentes motivó que "la Policía Local se viera obligada a suspender los servicios de gran gala, así como los turnos ordinarios de tarde y noche del Viernes Santo".

CSI-F responsabiliza de esta situación al alcalde, Álvaro Dávila (CC), a quien acusa de "falta de dirección política para cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en la negociación colectiva", y reprocha "el retraso a la hora de emitir los informes técnicos que avalan las decisiones de tipo económico vinculadas a esos acuerdos retributivos con la policía".

Este sindicato lamenta que "Tacoronte se haya quedado sin policías locales durante la tarde y la noche del Viernes Santo" y augura que "el servicio nocturno de la Policía Local desaparecerá porque el ayuntamiento no cumple con la palabra dada y no puede exigir servicios que no paga".

El gobierno local (CC) aseguró ayer a EL DÍA que están "analizando las bajas médicas de los agentes antes de dar una respuesta oficial".