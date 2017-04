El Palacio de Carta ofrecerá este año información histórica y turística

La apertura total, ya convertido en museo de la historia de Santa Cruz, se espera que se produzca en 2019, pero durante este año el Palacio de Carta, ubicado en la plaza de la Candelaria, se abrirá a la ciudadanía como centro de información turística e histórica.

Así lo avanzó ayer el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, durante la presentación del plan director de restauración y rehabilitación integral del inmueble, un documento de 800 páginas elaborado por el arquitecto Carlos Pallés que fija dos fases para la realización de las obras.

En la primera se actuará, fundamentalmente, sobre el patio central del edificio, precisamente donde irá el punto de información, además de reservarse un lugar destacado para el histórico Cañón Tigre, arma con la que se defendió la ciudad del ataque del almirante Horacio Nelson, en julio de 1797. Entre otras actuaciones, se mejorará la accesibilidad.

Luego se afrontaría la segunda fase para la rehabilitación del resto del edificio, con la instalación de dos ascensores y una escalera protegida, entre otros elementos, y, en paralelo, su habilitación como un museo de historia, "moderno y aprovechando las posibilidades tecnológicas actuales".

Sin contar con la dotación de contenidos al museo, las obras de rehabilitación del edificio del siglo XVI tendrán un coste aproximado de 1,2 millones de euros, de los cuales 200.000 corresponden a la citada primera fase. En total, y según calculó el alcalde al acabar la presentación, el coste podría rondar los dos millones de euros.

La idea del regidor es que el Palacio de Carta pueda inaugurarse ya como museo de la historia de la capital en 2019, coincidiendo con el primer año del siguiente mandato. El alcalde subrayó la importancia histórica del edificio, "que es el lugar más adecuado para exponer nuestros valores históricos y contribuir a la promoción turística de la ciudad, junto a otros elementos importantes del patrimonio y la cultura municipal como el Templo Masónico, la plaza de Los Patos o la Casa del Carnaval".

Por su parte, el arquitecto Carlos Pallés aseguró que "si bien el conjunto no presenta deficiencias graves, sí tiene muchas pequeñas patologías que hay que corregir para adecuarlo como centro de concurrencia pública".

Pallés resaltó las cualidades arquitectónicas del inmueble y subrayó que después de diez años sin uso, el edificio se ha resentido. "Se trata de un inmueble que en sí mismo reúne la historia de Santa Cruz, con sus aciertos y desaciertos", dijo.

En esta línea, el director general de Patrimonio Histórico del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, expresó el "total compromiso" del Ejecutivo regional con la conservación y promoción del patrimonio histórico de Santa Cruz, "una ciudad que debe ajustar cuentas con su propia historia, desconocida incluso por sus habitantes".

Mientras, Arturo Cabrera, director general de Patrimonio, avanzó que la próxima semana o a principios de mayo se podrá firmar el acta de cesión desde el Gobierno al Ayuntamiento de Santa Cruz, un paso previo y preceptivo para su futuro uso público.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, dijo ayer que han exigido "por novena vez" la activación de las cámaras de seguridad del Parque García Sanabria, tras el último acto vandálico ocurrido este fin de semana.

Los hechos se produjeron en la madrugada del viernes al sábado, cuando unos desconocidos cercenaron la cabeza de una de las cuatro esculturas de "Las cuatro estaciones" y la tiraron a los jardines.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar el plan director para la rehabilitación del Palacio de Carta, el regidor de la capital recordó que el ayuntamiento instaló hace años un total de veinte cámaras en el parque que no están funcionando porque una comisión, que depende de la Delegación del Gobierno, "considera que prima el derecho a la intimidad de las personas frente al de la seguridad".

Bermúdez indicó que si bien la Subdelegación del Gobierno autorizó activarlas de forma temporal durante los Carnavales, quien puede autorizar su activación definitiva es dicha comisión, por lo que parece que tendrá que ocurrir "un delito grande contra las personas o contra el patrimonio para que cambie de opinión", manifestó el alcalde.

Bermúdez cree que la comisión debería valorar que el García Sanabria es "un Bien de Interés Cultural, un sitio emblemático, un símbolo de la ciudad" y que no se puede poner vigilancia privada porque el ayuntamiento "no se lo puede permitir y porque no sería lógico ni normal".

"Lo normal es que teniendo veinte cámaras instaladas en el parque nos permitan activarlas para que la Policía Local, directamente, pudiera observarlas y actuar en función de que se produzca o no un hecho", sostuvo.

"Desde el punto de vista disuasorio está más que demostrado que cuando las cámaras están activadas, por lo menos se lo piensan", añadió el alcalde, quien se mostró convencido de que el nuevo subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, estaría "totalmente a favor" con que las cámaras se pudiesen activar.