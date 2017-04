Cómo equipar el hogar por poco dinero

No importa el tamaño, la disposición o la ubicación de una vivienda si se consigue hacer de ella un hogar. Y el interiorismo, como disciplina, utiliza la distribución, la luz, el color y su influencia en la psicología humana para sacar el máximo partido a cada espacio. Merece la pena, por tanto, seguir algunas de sus premisas.

No todo el mundo, sin embargo, puede permitirse reformas en el hogar. Pero equipar el hogar es posible con poco dinero, con determinación y con paciencia.

El exterior

En muchas ocasiones, lo mejor para ahorrar es prevenir. Y hay un elemento exterior, que puede ser el más importante de la vivienda por la función que tiene, que necesita de revisión. Hablamos de la cerradura.

La cocina

Renovar la cocina para buscar ese nuevo estilo que se necesita o adaptarla mejor a las necesidades, y no tiene que suponer necesariamente reformas. Un truco muy efectivo es aplicar un color nuevo de pintura, lo que se puede hacer sobre los muebles o sobre la misma encimera. De hecho, siendo ésta última el centro de la cocina seguro que un cambio le sienta bien a toda la estancia. También se pueden pintar los azulejos.

No hay que subestimar tampoco los detalles. Algo que parece tan insignificante como un tirador puede aportar nuevos aires, si se tienen en cuenta los novedosos diseños, sean más o menos llamativos, que se pueden encontrar hoy día. Es la mejor alternativa a cambiar el color de las puertas, y sorprenderá lo mucho que se nota.

El salón

La máxima a tener en cuenta en un espacio tan utilizado dentro de la casa como el salón es que lo barato sale caro. Muchas veces, no merece la pena recurrir a opciones low cost para algo tan importante como un buen sofá, así que más vale reparar en otros gastos antes que en ese. Hay cientos de tiendas que ofrecen con asiduidad descuentos sorprendentes, incluso en conjuntos con mucha calidad.

Para la decoración, nada más satisfactorio ni más sostenible que acudir a las manualidades, sobre todo si éstas aprovechan materiales en desuso. Un clásico son las botellas, que con un cordel o tiras de encaje pueden transformarse en un jarrón eco. Ideal para albergar un puñado de flores recolectadas del jardín.

La habitación

La habitación es un templo de descanso y de intimidad, el lugar pensado como remanso de paz para recargar pilas. Dada su importancia, habría que aplicar la máxima anterior: recorta gastos de otros lugares más innecesarios antes que de un buen colchón.

En cuanto a decoración uno de los elementos que más viste es la ropa de cama, que es además uno de los más baratos que se pueden adquirir. Hacerse con juegos de diseño, con colores que se adapten a los de paredes y muebles, puede aportar mucho a la estancia.

El Do it yourself también es admitido por el cabecero de la cama, otro elemento que dota de expresión a la habitación. Ideas para hacer cabeceros caseros hay muchas, siguiendo estilos diferentes. Con tablones de madera sin tratar dispuestos horizontalmente de forma desigual y dos pequeñas lámparas, se puede hacer uno de lo más rústico; si los tablones se alisan, se tratan con el barniz adecuado y se coloca en orden, el resultado es más neutro y elegante.

También se puede optar por las cañas o, saliendo de lo natural, por tapizados vintage.

El baño

El baño no necesita más que los elementos que trae ya incorporados (inodoro, lavabo y ducha) más un armario, mueble (que se puede colocar bajo el lavabo), estantería o baldas para colocar todo lo que se necesita. No tiene sentido gastar mucho dinero en la decoración del baño, que tendrá suficiente con el espejo de rigor, un jabonero de diseño o, como mucho, una pequeña maceta o jarrón con flores sencillas y de colores neutros, como el blanco.

Una reforma que sí hay que afrontar tarde o temprano en el baño es el cambio de la bañera por un plato de ducha, más cómodo y seguro, sobre todo si hay niños o personas mayores en casa. Es posible que hablemos de la más habitual en el hogar, y el comparador de precios Habitissimo indica que, en Madrid, el precio medio es de 1.141 euros.

Alternativas al hogar tradicional

El equipar la casa va después de alquilar o comprar una, claro. Normalmente se recurre a promociones inmobiliarias que ofrecen viviendas con unas características en las que el futuro inquilino no puede influir. Y eso hace a muchos optar por la inversión en Terreno y hacer una casa a su medida.

Si se tiene una parcela en la que construir, merece la pena pensar en las alternativas al ladrillo que ofrece el mercado en la actualidad. Las casas de madera, por ejemplo, son más baratas, tienen plazos más cortos de construcción, se pueden fabricar a la medida del cliente y pueden seguir estilos muy diversos.

Además, presentan todas las garantías, al tener buen nivel de aislamiento térmico o acústico y estar cubiertas por un barniz ignífugo.