La Policía busca a un hombre que arrancó el dedo de un mordisco a otro tras una discusión

Agentes de la Policía Nacional están buscando a un hombre que arrancó el dedo de un mordisco a otro tras mantener una discusión de tráfico y después se dio a la fuga, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El suceso tuvo lugar el pasado día 31 de marzo en la avenida del Monasterio de Silos, cuando la víctima tras ver que el agresor le hacía una 'peineta' por la ventanilla, se bajó del vehículo y al intentar agarrar al otro conductor, éste le propinó un mordisco que le seccionó una falange de unos de sus dedos, como ha explicado la víctima en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.

"Me hizo una peineta, me enfadé y me bajé del coche, al acercarme, me apartó, y en ese momento se me ocurrió meter la mano para cogerle y me mordió", detalló la víctima a Telemadrid, que aseguró que "le arrancó el dedo del mordisco".

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que la víctima fue trasladada al Hospital de La Paz ya que el dedo afectado, el índice de la mano derecha, presentaba graves heridas.

Tras el ataque el autor de la agresión huyó del lugar y se dio a la fuga. La investigación sigue abierta.