El PSOE ve en las cuentas estatales un maltrato y CC las cree históricas

Como si de una espina dorsal se tratara, los presupuestos estatales, aún pendientes del apoyo en el Congreso, "movieron" el pleno del Parlamento canario de ayer, al menos en su tramo previo al descanso para almorzar. En numerosas preguntas y hasta en la comparecencia del vicepresidente, las cuentas estatales marcaron la pauta y evidenciaron el creciente alejamiento entre los antiguos socios. Mientras CC las cree "históricas" para las Islas, los socialistas las conciben como catastróficas y un "maltrato" a los canarios, sobre todo a los pensionistas, parados y funcionarios.

La primera alusión la propició Casimiro Curbelo, quien, casi como portavoz de CC (y en parte del PP), hizo un efusivo elogio de las buenas nuevas para Canarias en las cuentas. Tal fue su resalte de los convenios reimpulsados, de lo que supondrá la salida del REF de la financiación o el fondo de compensación, que a Clavijo solo le quedó asentir, mientras el presidente gomero se dirigió a los grupos críticos para mostrar su sorpresa porque no apoyen lo previsto.

Como contraste, Patricia Hernández (PSC) aludió un poco después a la subida del IPC, que situó entre el 2,5 y el 2,6%, para sostener que el presupuesto, lejos de ser positivo para las Islas, supone un claro ataque a la capacidad adquisitiva de los canarios porque implicará (siempre que se apruebe, claro) un "empobrecimiento" de los pensionistas, "porque vendrán 66 millones menos", lo que perjudicará también a los que perciben las no contributivas.

A su vez, los funcionarios perderán unos 45 millones y pagarán más por la luz o los libros de texto, situación que perjudicará al resto de canarios, mientras que los parados percibirán 288 millones menos, siempre según sus cálculos. No contenta con los datos, llamó a Clavijo "lacayo" de Rajoy y, por supuesto, encendió su réplica.

Clavijo insistió en que el IPC subirá en torno a 1,5%, "si bien dependerá del barril del petróleo", y le reprochó a Hernández que llegue a "conclusiones falsas por una premisa errónea". Enseguida, le recordó que el PSOE apoyó en el Congreso, y en 2016, un recorte de 5.300 millones menos de presupuesto y que, con eso, resulta muy difícil que mejoren las partidas, por mucho que CC lo desee. Por eso, considera que el PSC solo hace "demagogia" con estas críticas, recordó que Zapatero aprobó rebajar las pensiones tres años (lo que negó Hernández), que él ha advertido del déficit de 9.000 millones de las pensiones y que las cuentas "son las mejores para Canarias desde 2001". Entre otras cosas, por permitir bonificaciones para contratar a parados de 16 a 30 años y de más de 45 años, por el REF, las carreteras y otros convenios.

Pero el choque entre CC y PSOE no se limitó a esto. Se incendió más con la subida del 1% del sueldo de los funcionarios (que el PSC cree que debió ser del 2% por las nuevas circunstancias), así como por las "insuficientes" partidas para empleo, educación u obras hidráulicas. Aunque los consejeros de CC creen que nunca es suficiente, solo el de Agricultura se mostró más crítico y, pese a sus matices, satisfizo algo al PSOE. El PP, por su parte, reiteró que fiscalizará a fondo la gestión y volvió a censurar el Fdcan, que fue defendido a ultranza, de nuevo, por Clavijo.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Carreteras, Pablo Rodríguez, dio casi por hecho ayer que otros cabildos emularán al de Tenerife y suscribirán con su consejería convenios para adelantar el dinero y solventar las obras pendientes claves de vías. A petición del PSOE, Rodríguez analizó la situación de las carreteras de interés general de Tenerife. El diputado Héctor Gómez hizo una encendida defensa de Ornella Chacón, exconsejera del área, a la que definió como "brillante y valiente", de la que resaltó su gestión "pese a la falta de recursos" y, sobre todo, lo hecho en Tenerife con la vía marítima de Santa Cruz, el ramal de Fonsalía, el anillo entre Adeje y Santiago o la de Ofra-El Chorrillo. Unos "logros" que, "sin embargo", contrastaron con la conflictividad existente con el Cabildo, lo que parece ahora diluido. Gómez pidió varias veces que el consejero aclarase cómo se desarrollará ese acuerdo para solventar las colas en la TF-5 y Tf-1, así como el cierre del anillo. Rodríguez indicó que el convenio que se negocia mantendrá a la consejería como encargada de la dirección y control de obras, además de participar en la mesa de contratación. Aunque no usó la palabra "prefinanciación", y en respuesta también a NC, el consejero cree acertados estos acuerdos si existe dinero y se pueden solventar problemas claves. Unos problemas que sabe que son prioritarios en Tenerife, pero sin olvidar al resto ni el hecho de que, desde 2012, Madrid dejó de invertir 755 millones. Por eso, subrayó que, en 2017, habrá el doble que en 2016 (175 millones), pero confió más en el nuevo convenio que se negocia. Además, ironizó sobre la conflictividad presentando como noticia que los problemas en Tenerife "siguen" y dio como dato chocante que el 40% de los isleños trabajan en un municipio distinto de donde residen. ASG también aportó que tardan 41 minutos en colas, el PP echó en falta soluciones efectivas y Podemos cuestionó el anillo frente a otros modelos de movilidad y gastos.

Mesa de trabajo sobre los barrancos de Güímar

El asunto estrella del último pleno, la frustrada ley de los barrancos de Güímar promovida por el Cabildo tinerfeño y rechazada por todos los grupos menos CC y ASG (que se abstuvo), volvió a escena ayer. Lo hizo con dos preguntas de tono bien distinto. La primera abrió la sesión y la dirigió la portavoz de Podemos al presidente. El claro tono crítico de Noemí Santana, quien dijo que no le sorprendió la postura de CC respecto a los usos turísticos desvelados un día antes por Carlos Alonso para "compensar a los empresarios", fue replicada con un Clavijo no menos contundente al recordar que Podemos en el Cabildo respaldó la propuesta y al afirmar que solo buscan una solución para cumplir la sentencia y restaurar la zona. Por supuesto, no convenció a Santana, quien se preguntó la verdadera visión de AM, PNC y otros integrantes de CC sobre esto. Más tarde, y a preguntas de Román Rodríguez (NC), el consejero de Economía, Pedro Ortega, anunció una mesa de trabajo entre el Gobierno, Cabildo y consistorio con los mismos fines que dijo Clavijo, pero para que la recuperación la paguen los causantes del destrozo durante décadas.

Malestar con Madrid por el silencio sobre el telurio

Otra pregunta de Rodríguez (NC) permitió a Clavijo dejar claro su malestar por la falta de información que ha sufrido el Gobierno regional y, por ende, la opinión pública canaria sobre el descubrimiento de telurio en aguas cercanas a las canarias y que aún no ha sido determinado si pertenecen o no al Estado por formar parte de la plataforma que originó el Archipiélago. El presidente indicó que se habían dirigido al Gobierno estatal para expresar su enojo por la situación y, al final y tras recibir el apoyo de NC ante las dudas medioambientales y por la similitud en el trato "despreciativo" al de las prospecciones (aunque la materia sea diferente), leyó una carta remitida ayer mismo por la secretaria de Estado Carmen Vela. Una misiva en la que reitera las dudas sobre la titularidad de esos fondos a más de 200 millas náuticas, aparte de recalcar que los resultados no son aún concluyentes y que, de cada 100 estudios en tierra, se confirma una única extracción de materiales, proporción que se complica más con los océanos.

Rechazo a que Aena siga privatizándose

A petición de CC, el vicepresidente Pablo Rodríguez reiteró ayer que el Gobierno rechaza la privatización de Aena y su posible extensión en un 10%, lo que haría que se pudiera aplicar el estatuto actual para reclamar la gestión de los aeropuertos canarios por superarse el 50% de control privado.