El Real Madrid sufre y remonta en la prórroga

Cristiano Ronaldo volvió a emerger y, con un gol polémico en la prórroga, en la que completó un nuevo "hat trick", sacó del atolladero al Real Madrid para meterlo en semifinales ante un Bayern Múnich que se despidió con una más que honrosa y orgullosa comparecencia en el Bernabéu. El delantero portugués volvió a ser decisivo. Primero contuvo el 0-1 con un remate de cabeza y en el periodo adicional evitó que la confrontación llegara a los penaltis al firmar el 2-2 y el 3-2 que daba la séptima clasificación seguida al Real Madrid para las semifinales y acababa con el sueño de remontada de un conjunto bávaro valiente, que hizo honor a su gloriosa historia y que tuvo a su merced a los de Zidane, hasta que Arturo Vidal fue expulsado. Los primeros veinte minutos fueron un monólogo del campeón germano. Ancelotti le ganaba claramente la partida en la pizarra a su "alumno" Zidane. Para su fortuna, Lewandowski, la gran amenaza en ataque, no pasaba de incomodar, muy vigilado por Nacho y Ramos. Poco a poco el Real Madrid comenzó a despertar y a acercarse al área del cuadro bávaro. Y lo hizo con su vértigo habitual pero le faltó pegada. Dani Carvajal dio el primer aviso a los 26 minutos, dos después Boateng evitó bajo palos un tiro de Ramos. Fue el inicio de un tramo enloquecido, con continuas idas y venidas. El Bayern, que no rechazó el intercambio, escapó con vida por la falta de precisión en los tiros de Kroos y de Cristiano Ronaldo, que podían haber adelantado al Real Madrid y haber sentenciado la eliminatoria. Tras el descanso, después de que Marcelo sacara bajo palos un remate de Robben, quien casi de inmediato sacó un penalti a Casemiro. En el Bernabéu no lo hizo Lewandowski. La inquietud de la primera mitad se convirtió en susto, sufrimiento, hasta agonía. Casemiro se llevó el balón, lo envió al área y Cristiano Ronaldo emergió para rematar de cabeza y firmar el empate que aliviaba la angustia local. Pero duró tan solo un suspiro, porque de inmediato el Bayern colgó el balón y Sergio Ramos lo introdujo en su portería al tratar de ceder a Keylor Navas, con lo que se igualaba la eliminatoria y el sufrimiento se reinstalaba en el Bernabéu. El gladiador Vidal, que estaba sosteniendo la medular del Bayern, vio la segunda amonestación a siete minutos del final. En la prórroga el Real Madrid volvió a tener sus opciones de empatar y llevarse la eliminatoria, pero surgió Neuer, quien tan solo claudicó cuando Cristiano Ronaldo, cuya posición de partida al centro de Sergio Ramos era de fuera de juego, se encontró con un balón dentro del área, lo bajó y batió al portero germano. En la segunda parte de la prórroga, Marcelo se inventó una acción personal que culminó Cristiano a puerta vacía y Marco Asensio culminó su gran eliminatoria con una acción personal.

Zinedine Zidane

El técnico reconoció la difícil clasificación. "Sufrimos. Jugamos contra el mejor equipo con diferencia" y dijo que su equipo tuvo "muchas ocasiones en la primera parte y luego no estuvimos tranquilos". Respecto al arbitraje, recordó: "Nunca me meto con los árbitros. Puede pasar de todo. Con Carlo hablé de otra cosa. No sé qué hubiera pasado con videoarbitraje. Nunca me meto cuando es a favor o en contra. Me dijeron que el segundo de ellos es en fuera de juego... En los dos partidos fuimos mejores".

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti dijo que saludó al árbitro e irónicamente le dijo que hizo un "good job" (buen trabajo). El técnico se mostró bastante enfadado por la actuación arbitral. "El partido lo hemos planteado muy bien, merecíamos más. Después, las decisiones nos han penalizado mucho. La tarjeta de Arturo Vidal no era y después los dos goles de Cristiano eran en fuera de juego. No estamos contentos. En cuartos hay que meter a un árbitro con más calidad. Eso, o es el momento de poner vídeos porque hay demasiados errores a estas alturas", dijo. "Si evalúo el partido del árbitro... Lo importante es no fallar. Ha fallado claramente", resumió.

4-2

real madrid-bayern

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (Kovacic, 114'), Modric, Isco (Lucas Vázquez, 71'); Cristiano Ronaldo y Benzema (Asensio, 64'). Bayern: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Xabi Alonso (Muller, 75'), Vidal; Robben, Thiago, Ribery (Douglas Costa, 70'); y Lewandowski (Kimmich, 87'). Árbitro: Viktor Kassai (Hungría). Expulsó por doble amonestación a Arturo Vidal a los 83 minutos. También amonestó a Casemiro (41'), Xabi Alonso (70'), Hummels (75') y Robben (101'). Goles: 0-1, m.53: Lewandowski, de penalti; 1-1, m.76: Cristiano Ronaldo; 1-2, m.77: Sergio Ramos, en propia meta; 2-2, m. 105: Cristiano Ronaldo; 3-2, m.109: Cristiano Ronaldo; 4-2, m.112: Marco Asensio. Incidencias: Santiago Bernabéu. Lleno (81.000 espectadores). Algo más de 3.000 seguidores del conjunto bávaro.