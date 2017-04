Aarón confía en lanzar más penaltis

El Tenerife-Girona del pasado sábado dejó, aparte de la emoción del partido, de la capacidad de reacción de los blanquiazules o del golazo de Alberto, el penalti fallado por Aarón Ñíguez. En la fase inicial de la segunda parte y con un 1-2 en el marcador, el alicantino asumió la responsabilidad de intentar convertir en gol una pena máxima, pero envió el balón fuera tras decidir ejecutar el disparo al estilo Panenka. Después de vivir "un fin de semana muy complicado", por la sensación de culpa que soportó, el mediapunta compartió ayer sus sensaciones acerca de lo sucedido.

Por una parte, más que la elección del tipo de golpeo, Aarón lamentó el error. "Decidí tirarlo así pensando que era lo mejor, pero no salió bien y fue una lástima, porque estábamos en un momento importante del partido", recordó.

Ñíguez aclaró que es "el segundo o el tercer lanzador de penaltis" de la plantilla, y explicó que tras el acierto de Suso en la situación idéntica que le permitió al Tenerife anotar su primer gol, los jugadores prefirieron cambiar de lanzador en la segunda pena máxima a su favor. "El primero lo tiró Suso y en el siguiente pensamos que era mejor que lo hiciera otro, y los compañeros confiaron en mí", apuntó. Asimismo, trató de describir al detalle lo que pensó segundos antes de contactar con el balón desde los once metros. "Se me pasaron muchas cosas por la cabeza", reveló. "Busqué mi lado de seguridad, pero me di cuenta de que el portero se había movido hacia esa zona. Son decisiones que tomas, y un penalti está bien tirado si entra. Si lanzas bien y lo para el portero, no estará bien tirado".

A pesar de mostrarse tan afectado por el fallo, aseguró que le gustaría verse en una tesitura similar en los partidos venideros. De hecho, dijo que se mantendrá en el trío de posibles lanzadores. "Si los compañeros siguen confiando en mí y el míster lo considera oportuno, estoy totalmente capacitado para marcar el siguiente, y ojalá tenga esa oportunidad", advirtió.

Aarón aprovechó la ocasión para dar las "gracias por todo el apoyo recibido" a partir de la tarde del sábado. "Me sorprende toda la cantidad de gente que me aprecia", remarcó el futbolista.