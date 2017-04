El Iberostar se prueba ante el Unicaja

El Iberostar Tenerife vuelve hoy a la competición. Será ante el Unicaja de Málaga, en partido adelantado a la jornada 31 de a Liga ACB, ya que en esa fecha el conjunto insular estará disputando la Final Four de la Basketball Champions League.

El equipo que prepara Txus Vidorreta llega a esta cita después de haber descansado en la última jornada, un tiempo de cargar pilas de cara al intenso final de temporada, que empezará entre el 28 y 30 de abril con la disputa de la Final a Cuatro de la Champions League.

Txus Vidorreta dispondrá de toda su plantilla para el partido de esta noche en el pabellón Martín Carpena, pese a que Georgios Bogris, con una lumbalgia, no ha podido entrenar con normalidad, aunque el preparador vasco confía en poder contar con él.

Enfrente, todo un equipazo y que viene de derrotar cómodamente al Morabanc Andorra y de conseguir el título de la Eurocup.

El Unicaja llega a esta cita en un excelente de forma y con dos líneas de ataque que el Iberostar Tenerife tendrá que vigilar mucho. Uno es la línea de tres puntos donde el Unicaja dispone de buenos hombres, como Fogg, Nedovic, Jamar Smith o Waczynski, y el otro punto fuerte del equipo malagueño es el rebote ofensivo que con la presencia ya de Dejan Musli, recuperado de su lesión, ha fortalecido aún más al grupo malagueño.

El Iberostar Tenerife sabe que su fortaleza está en la defensa y será allí donde prepare el asalto al Martín Carpena.

Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, afirmó ayer que no tiene "predilección por ser cabeza de serie en el playoff por el título". El técnico añadió que "si lo conseguimos, estupendo, pero no me lo he planteado como objetivo. Ser cabeza de serie no me quita el sueño y nunca nos lo hemos planteado como objetivo. Si llega estaríamos encantado y sería justo por la temporada que hemos hecho".

El preparador no puede valorar aún si el descanso que ha tenido el equipo aurinegro por no haber jugado el pasado fin de semana le irá bien y comentó al respecto, que "esto no se mide en dos días o en un partido, se medirá en cómo afrontemos el sprint final de la temporada, aseguró.

"La dinámica es la que toca. Todo está en función del modo en que tu lo afrontas. Hemos jugado muchos partidos antes del parón, somos el Iberostar Tenerife, viajamos desde aquí, tenemos poco tiempo de descanso, estamos continuamente jugando partidos y a estas alturas hemos jugado ya los mismos encuentros de la campaña pasada", dijo Vidorreta, quien añadió que es "optimista respecto a que este parón nos va a venir bien. Lo que tengo claro es que no haciendo sobreentrenamientos en estos días nos ha venido bien y que a estas alturas de temporadas, después de la carga de trabajo, una sobrecarga ahora no nos iba a ayudar. Prefería que los jugadores llegaran al partido de Málaga, quizás con un poco de falta de ritmo, pero con mucha motivación y, sobre todo, preparados para dar el máximo a final de abril y en el mes de mayo. Sobre el Unicaja fue rotundo. "Es, en mi opinión, un claro favorito al título. En estos momentos pondrían al Real Madrid y al Unicaja en la primera línea de la parrilla de salida independientemente de la posición que ocupe en la fase regular. Es el mejor equipo de la Liga en porcentajes de tiros de tres y son muy buenos en el rebote ofensivo. Lo primero que tenemos que hacer es defender bien la línea de tres porque tienen grandísimos tiradores y que además están en racha y luego es un equipo que hace daño en el rebote ofensivo y ahí tenemos que trabajar duro como lo hemos venido haciendo en las últimas jornadas".