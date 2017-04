La monja colombiana secuestrada en febrero en Malí estaría en manos de yihadistas

La monja colombiana secuestrada hace más de dos meses en Malí estaría en poder del grupo yihadista Frente de Liberación de Macina, según ha afirmado este martes el director de la Policía Antisecuestro de Colombia, Fernando Murillo.

Gloria Cecilia Narváez, de 56 años y religiosa de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, fue raptada el 7 de febrero por hombres armados en la población de Karangasso, donde trabajaba en un centro de salud, a unos 300 kilómetros al este de la capital, Bamako.

En una entrevista concedida a la agencia británica de noticias Reuters, Murillo ha indicado que "hay que esperar un pronunciamiento del grupo que la tiene secuestrada para saber qué es lo que van a exigir".

"No han hecho pronunciamiento atribuyéndose el secuestro, no han hecho exigencias, no han mandado pruebas de supervivencia y no se han comunicado con nadie cercano a la hermana", ha recalcado.

"Creemos que la hermana fue secuestrada equivocadamente, que no era el objetivo", ha manifestado, agregando que ni la comunidad religiosa a la que pertenece Narváez ni su familia tienen capacidad económica para pagar un rescate.

Asimismo, ha agregado que las tropas internacionales, encabezadas por Francia, buscan a Narváez en una extensa zona del país, si bien no hay certeza de que no haya sido trasladada a Burkina Faso.

El Frente de Liberación Macina es un grupo armado islamista activo en el centro de Mali e integrado en su mayoría por miembros de la comunidad fulani.

El grupo se coaligó en marzo con Ansar Dine y Al Murabitún para crear el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, bajo la égida de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).