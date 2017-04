Maillo: "Rajoy está tranquilo ante la citación porque no tiene nada que ocultar"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, afronta "con mucha tranquilidad" su citación a declarar en el juicio por la primera época de Gürtel: "Sinceramente, creo que Rajoy no tiene nada que ocultar pero tampoco nada nuevo que aportar".

Maillo, que ha detallado que sí ha hablado con Rajoy desde que se conoció la citación, ha asegurado que aún no han "valorado" cómo comparecerá --si en persona o por videoconferencia-- y ha dejado claro que hará "lo que decida el tribunal".

En todo caso, también ha advertido de que, cuando se produzca esta declaración, Rajoy podrá contestar a las preguntas "que tengan que ver exactamente con el objeto del proceso", que son las campañas electorales de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda de 2003, según ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Su argumento para decir que Rajoy no tiene nada que ocultar ni nada que aportar es que él no tenía ninguna responsabilidad económica ni de organización de esas campañas.

De hecho, cree que la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) "ha inducido a un supuesto error" al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso en su petición de comparecencia de Rajoy, porque Rajoy no tenía responsabilidad en esas campañas.

No obstante, acto seguido ha puntualizado que no estaba diciendo que el tribunal se haya dejado engañar por la acusación popular sino que, mientras no se conozca la resolución judicial, su valoración sólo puede basarse en la petición de ADADE, y ésta "introduce elementos que son claramente erróneos".

Con todo, sí ha insistido en que el tribunal tendrá que explicar por qué ha modificado su propia postura, porque en dos ocasiones anteriores ya se opuso a una petición de que declarase Rajoy. (Habrá ampliación)