Consorcio y bomberos, cerca del acuerdo para finalizar la huelga

El presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Javier Rodríguez Medina, anuncia que en los próximos días puede llegar el acuerdo para poner fin a la huelga que protagonizan los funcionarios de la entidad, ya que en los últimos días ambas partes han acercado posturas en los asuntos clave de las demandas. Rodríguez dice que "estamos muy cerca del desbloqueo de la situación". Ambas partes se emplazaron para esta semana, con el fin de alcanzar la conformidad definitiva.

Según el presidente del Consorcio, "hemos ofrecido que la formación sea obligatoria" (hasta ahora solo era voluntaria). A cada bombero se le asigna una guardia menos al año de 24 horas (de las 10 que tienen) para que dedique ese tiempo a mejorar su capacitación.

Otro punto de entendimiento consiste en que el personal pase del grupo C2 al C1. También se habilitará la "segunda actividad" para aquellos bomberos que, por edad o por alguna lesión, no puedan apagar incendios o efectuar rescates. Los funcionarios en segunda actividad podrán dedicarse, por ejemplo, a prevención o investigación, según Rodríguez. Otro principio de acuerdo pasa por convocar un nuevo concurso de selección de personal, cuyas bases podrán estar este año. También se actualizarán los protocolos de actuación en servicios y se tomarán medidas para intentar evitar lesiones durante el trabajo.

El presidente del Consorcio reconoce que ha asumido una propuesta del comité de huelga para que el Valle de Güímar y Arona-Adeje tengan, lo antes posible, parques provisionales de bomberos y acelerar la presencia de dichos profesionales en ambas áreas, hasta que puedan construirse los parques previstos. Rodíguez estima que, para hacer realidad esa idea, debe pasar un año desde que finalice la actual huelga. En el Valle de Güímar, un opción es alquilar y habilitar una nave del Polígono. Esa medida requiere un estudio para buscar el recinto adecuado. Y para Arona se baraja crear una base en el depósito de vehículos de Las Américas. Para ello, hace falta que el Pleno del Ayuntamiento sureño apruebe la iniciativa.

Rodríguez asumió la presidencia del Consorcio el 28 de diciembre y pocas semanas después comenzó la huelga. Afirma que "no lo quiero tachar de mal momento, pero sí ha sido especialmente complejo, porque se dieron las circunstancias perfectas para que el colectivo reivindicara cuestiones" que plantean desde hace tiempo.

Un objetivo prioritario del presidente es el plan director para renovar la plantilla, cubrir las jubilaciones y crear nuevas plazas. Señala que "este año prevemos sacar ocho nuevas plazas". Esta medida se suma al proceso selectivo para incorporar a 22 nuevos funcionarios, al que optan 17 bomberos interinos. Otro objetivo es renovar los trajes de intervención o vehículos. Aclara que "estamos muy contentos de sacar adelante el presupuesto del Consorcio, que es de 18.400.000 euros, donde figura la compra de 300 nuevos trajes (cada uno tiene una vida útil de 10 años y cuesta 1.000 euros). También se hará el saneamiento de la estructura del parque de Tomé Cano. Javier Rodríguez señala las reivindicaciones de los bomberos "las asumimos y están fundamentadas; y, gracias a eso, la gran mayoría de ellas" se atenderán en el presupuesto para este año.

La inversión del Consorcio de Tenerife para 2017 es de 2.230.000 euros y más de la mitad irá para la compra de tres camiones; uno de ellos, una autoescalera, cuesta 765.000 euros. Respecto a los ingresos de los bomberos, Rodríguez opina que "no son elevados", si se tiene en cuenta que es un trabajo "en el que siempre están expuestos a un nivel de peligro máximo". El 80% del presupuesto de la entidad está dedicado a gastos de personal. Manifiesta que "trabajamos para dotar al Consorcio de más recursos humanos". Sobre el asunto central que provocó las protestas de los funcionarios, Rodríguez Medina recordó que el edificio de voluntariado en el que se prevé instalar el parque de bomberos voluntarios de La Laguna "es una inversión genérica del Cabildo y es el ayuntamiento el que decide" a qué se dedica de forma concreta. Es decir, que la Corporación insular no entra en una decisión exclusivamente municipal. El presidente aclara que "no hemos tenido que detraer inversión alguna" del Consorcio para edificar dicho inmueble. Rodríguez señala que hay un marco estratégico de inversión a cinco años de 2.800.000 euros. Y comenta que, una vez iniciada la huelga, se logró financiación adicional para construir dos parques nuevos en el Sur de Tenerife, uno en el Valle de Güímar y otro en el Sur-Suroeste. Para este último, se prevé desdoblar el parque de Las Chafiras, donde trabajan 10 bomberos por turno. Y lo que se plantea es dejar 6 trabajadores en esa base y trasladar a 4 de ellos a una sede en el depósito de vehículos de Las Américas para mejorar los tiempos de respuesta en Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.

En el futuro, otro parque para Guía de Isora

Rodríguez Medina afirma que el Consorcio trabaja con la idea de que, en el futuro, haya un parque de bomberos en Guía de Isora, que permita una intervención más rápida en este municipio, en Santiago del Teide y Masca, un paraje que cada año visitan un millón de personas.

Modificar el proyecto de Candelaria

Respecto al parque de bomberos "definitivo" para el Valle de Güímar, señala que Candelaria es el municipio que más avanzada tiene la propuesta de cesión de suelo e, incluso, un proyecto. Pero comenta que dicho diseño se hizo antes de la crisis y contempla "un plan de máximos", es decir, que habría que reformar la previsión para adaptarla a la realidad actual. Explica que en Candelaria existe un terreno idóneo para ubicar el parque, muy cerca del acceso a la autopista del Sur.

Presupuestados equipos para la alta montaña

Sobre el dispositivo desarrollado para el rescate de 238 personas tras la avería de las cabinas del Teleférico, Rodríguez afirma que fue "positivo", pues diferentes recursos y administraciones trabajaron de forma coordinada. El presidente del Consorcio reconoce que hay carencias de material y que es el primero en asumirlas. De hecho, comenta que la compra de 60 equipos para el trabajo en alta montaña ya está en el presupuesto de 2017 y la partida se incluyó antes del incidente en el Teide. Rodríguez cree que se debe hacer un ejercicio de ponderación y dejar claro que esas deficiencias no comprometieron la seguridad ni de bomberos ni de los afectados.

Una base en el Teide no es necesaria por ahora

Respecto a la demanda de tener una base de bomberos en el Parque Nacional, Rodríguez Medina señala que "yo no voy a asumir ese compromiso, porque no está presupuestado", y la línea de trabajo pasa por desarrollar los parques en el Sur de la Isla. Dice que mandos del Consorcio "no lo ven prioritario, porque hay otros recursos que trabajan la zona", como equipos de Cruz Roja y los agentes del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil. En el operativo del pasado mes en el Teide destaca la labor de la Subdelegación del Gobierno del Estado, la Dirección General de Seguridad del Gobierno canario, el Ayuntamiento de La Orotava, los bomberos profesionales y de los bomberos voluntarios de Guía de Isora.