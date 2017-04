Los médicos piden medios para que Atención Primaria no se colapse

Los médicos de Atención Primaria de Canarias reclaman más herramientas para abordar las necesidades de los pacientes y recordó que este tipo de atención soluciona más del 90% de los problemas de salud sentidos por la población. Según el Colegio de Médicos de Las Palmas, la miembro de la Junta Directiva de la institución y presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Canarias (Semergen), Antonia Rodríguez, destacó que "el gran problema es que la Atención Primaria, el primer nivel de la asistencia sanitaria y hasta hace una década la puerta de entrada al Sistema, precisa de las herramientas suficientes para abordar las necesidades de los pacientes".

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, José Miguel Iglesias, detalló que las herramientas necesarias en Atención Primaria pasan por un mayor catálogo de pruebas. "No es entendible que ya no podamos solicitar ciertas pruebas que antes sí se podían pedir, como una ecografía de mama", comentó. "Así evitaríamos que la paciente tenga que esperar meses por algo que se puede hacer fácilmente en su centro de salud", explicó. Iglesias manifestó que el acceso a ciertas pruebas diagnósticas "se hace casi imposible por culpa de la ingente burocratización que obliga a justificar todo hasta un nivel excesivo", un hecho que se ve agravado por la masificación de las consultas, añadiendo que "se está superando los 30 pacientes por día recomendados por la Organización Mundial de la Salud, incluso en algunos casos se puede llegar hasta los 60 diarios".

Rodríguez dijo que el espíritu de Atención Primaria está concebido para que el paciente sea el centro del Sistema, pero que esta filosofía "no se cumple". Iglesias alertó de la necesidad de profesionales, "en los próximos cinco años (2017-2022) se jubilará el 25% de los médicos de Atención Primaria y en el Gobierno de Canarias no hay previsiones para reponerlos", situación que se complica con la falta de nuevos especialistas de Medicina de Familia y Comunitaria. "Al año terminan la formación de nuestra especialidad en Canarias en torno a 70 jóvenes, que se antojan insuficientes a todas luces para cubrir las necesidades", describió Iglesias. Sobre la tasa de reposición de médicos, alertó de que los que se retiran suman 2.022, el triple de los que terminan la especialidad.

Más minutos para atender al usuario



Antonia Rodríguez reclamó que es preciso "tomar medidas en Atención Primaria para no colapsar, en apenas cinco años en Canarias, el primer nivel asistencial". "Hacen falta profesionales y hacen falta ya", reclamó Rodríguez. Además, la formación de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria es otro de los temas que preocupan a las sociedades científicas del sector y al Colegio de Médicos de Las Palmas. En número de profesionales es el más numerosa, pero "es preciso darle más peso específico en la formación de los médicos en las universidades, para que sigan saliendo especialistas de Medicina Familiar", concretó el tesorero de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en Canarias, Javier Luño. Además de la formación, la calidad en la gestión en Atención Primaria es una herramienta que precisa el primer nivel asistencial. En relación a la calidad, Luño manifestó la necesidad de conceder al acto médico el tiempo que precisa, "actualmente 6 minutos por paciente es insuficiente, lo recomendable es 10 minutos". Los representantes de las sociedades de Atención Primaria aclararon que hay que diferenciar entre herramientas y necesidades estructurales. Luño concretó que "el tiempo no es una herramienta, es una necesidad hacia nuestros pacientes". José Miguel Iglesias concluyó resaltando la importancia que tiene el servicio de Atención Primaria porque "no es la puerta del sistema sanitario, es el eje del sistema y en el centro está el paciente".