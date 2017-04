Oramas: CC está abierta a gobernar con el PP o seguir en minoría con su apoyo

La diputada Ana Oramas ha manifestado hoy que en CC están abiertos tanto a gobernar Canarias en minoría con el apoyo del PP como a que este partido entre el Ejecutivo, si bien los populares han pedido "tiempo" al presidente, Fernando Clavijo, para tomar una decisión.

En su intervención en el foro organizado por los periódicos "La Provincia" y "La Opinión de Tenerife", Oramas ha señalado que Clavijo ha aceptado conceder este tiempo al PP y ha dejado claro que el acuerdo de estabilidad de CC con los populares en el Estado no guarda relación con un posible pacto en las islas.

Para Oramas, sin embargo, "lo ideal" hubiera sido mantener en Canarias el acuerdo con el PSOE, porque mejoraría la posición "estratégica" de CC, algo que no fue posible, a su juicio, debido a las "batallas internas" que sufren los socialistas.

La diputada nacionalista ha defendido que la ruptura de ese pacto no obedeció ni al Fondo de Desarrollo de Canarias ni a las discrepancias en Sanidad, sino a que no existía "un interlocutor" socialista en el Gobierno y sí "cuatro facciones", en alusión a los cuatro consejeros del PSOE que formaron parte del Ejecutivo.

Oramas ha subrayado que formar parte de un gobierno también requiere "madurez" y "autoridad" para tomar decisiones, por lo que, desde su punto de vista, el hecho de que CC gobierne ahora en minoría tampoco "es una desgracia".

El presidente Clavijo es una persona que propugna el "diálogo y tiende puentes", lo que le está permitiendo gobernar y con "buenas perspectivas", ha añadido.

La diputada de CC ha considerado que se presentan "buenos tiempos para Canarias" por la posición que mantiene en el Congreso de los Diputados, que le ha permitido conseguir unos presupuestos generales del Estado para 2017 beneficiosos para las islas, excluir los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación y nuevos compromisos del Gobierno con las islas en los siguientes años de legislatura.

Ha explicado que todo ello ha respondido a una negociación "dura" de cuatro meses, no de "días", en la que ha valorado el papel que han jugado los consejeros de Economía y Hacienda, Pedro Ortega y Rosa Dávila, así como el hecho de que Clavijo tuviera claro que había que defender lo que se ha denominado la "agenda canaria" con los asuntos estratégicos para las islas.

Sobre esta negociación, ha desvelado que en el último momento el PP no quiso desligar el REF del sistema de financiación autonómica, a lo que Clavijo se opuso por ser una cuestión "vital" para las islas, por lo que hasta que no fue admitido por el ministro Cristóbal Montoro no se volvieron a sentar en la mesa.

"Eso es trabajar en equipo y por esta tierra, no para figurar", ha afirmado Oramas, quien ha defendido que eso era "más importante que obtener 400 millones para planes de empleo e inversiones", porque iba a situar a Canarias en las mismas condiciones que el resto de las comunidades a la hora de negociar el nuevo sistema de financiación, que, a su juicio, "no" se va producir.

La diputada Ana Oramas ha rechazado, por ello, las críticas del PSOE y NC que acusan a CC de "venderse por cuatro perras" y ha expresado su sorpresa ante la posición de los socialistas, que se escudan en el insuficiente incremento de las pensiones para no apoyar las cuentas estatales, según la parlamentaria.

Ha recordado que a CC le "costó mucho" dar su voto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para aprobar un recorte de 1.000 millones de euros, que implicó congelar las pensiones y reducir el suelo de los funcionarios, y que lo hizo para evitar que España fuera intervenida por Europa.

Así mismo, ha rechazado la "lectura" que ha hecho el PP en Canarias sobre los presupuestos del Estado, al atribuirlos a la "gran sensibilidad" que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy con las islas y al trabajo de los diputados populares en Madrid.

Oramas ha afirmado que estos presupuestos obedecen a "razones políticas", porque han necesitado el voto de CC y porque han sido fruto de un "acuerdo serio e importante", no para "tomar una fotografía o por una campaña electoral", sino porque se ha hecho "con cabeza" y porque el voto de su partido "está al servicio de dos millones de canarios".