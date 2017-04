El Gobierno comprará casas a bancos para su propia oferta

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) del PSOE, defendida por Patricia Hernández, con la que se pretende que el Gobierno adquiera unas mil viviendas a bancos y promotores para poder ofertarlas a las 14.000 familias ahora demandantes en Canarias y para lograr que, de esa manera, la Comunidad pueda disponer de tres casas por el precio que le cuesta edificar una (110.000 euros), para sus programas de protección y ayuda, "cuando en el mercado libre se están vendiendo hasta por 25.000 euros".

La iniciativa fue apoyada por todos los grupos, salvo el PP, que se abstuvo al entender que algo así requiere de un texto más detallado que el de esta PNL que evite gastos innecesarios a la Comunidad. No obstante, Elena Luis (CC) criticó a Hernández "por llegar tarde con algo que no hizo mientras dirigió el área de Vivienda" y porque el actual Gobierno ya ha contactado con bancos para aplicar esto. Además, dijo que la cifra no tiene por qué ser solo de un millar, sino del stock existente, al tiempo que lamentó que no se gastara lo previsto para Vivienda en 2016, "lo que dificulta el presupuesto de 2017 en ese ámbito".

Podemos, NC y ASG elogiaron la iniciativa, aunque advirtieron, sobre todo Noemí Santana, de que esto no suponga un segundo rescate de los bancos. Hernández, quien recalcó que lo quería hacer con el Fdcan y que se ha estado trabajando en los pliegos, indicó que los concursos deben ser "transparentes" y no servir para ese rescate.

La sesión también aprobó ayer por unanimidad una PNL del PSOE, expuesta por María Teresa Cruz Oval, para el desarrollo del plan estratégico de atención a la diversidad ya previsto en la Ley Canaria de Educación, con el fin de incorporar cuanto antes a los educadores sociales a los centros docentes. Una iniciativa que, según CC, que presentó dos enmiendas apoyadas, debe analizar y adaptarse bien a las características de cada isla y zona, especialmente entre los niños y jóvenes de 6 a 16 años. El PP y NC criticaron el retraso de la aprobación de este plan e instaron a que, gracias a esta PNL, se reactive ahora algo que consideran clave.

Además, se respaldaron otras PNL por unanimidad, sobresaliendo los muchos elogios al contenido de la elaborada por Juan José Márquez (Podemos) para que se reimpulse, realce y apoye tanto académica, como institucionalmente la asignatura de Música en la educación Primaria y Secundaria, así como las escuelas municipales de música. En su línea, Márquez lamentó el excesivo peso de la visión mercantilista de casi todo en la sociedad actual, pero especialmente en la educación, lo que perjudica a fondo a estas enseñanzas musicales, que cree claves. Su defensa de las escuelas locales le fue muy resaltada por el PSC y, en general, la PNL recibió múltiples parabienes, aunque el PP no compartió las críticas a la Logse.

Asimismo, se respaldó una propuesta socialista, planteada por Gabriel Corujo, para que las ayudas con las que cuentan los transportistas (como los taxistas) por su consumo de gasoil o productos derivados en su trabajo se extiendan a vehículos propulsados por otro tipo de carburante o energía, como la eléctrica. También en este caso, aunque especialmente desde el PP, la iniciativa fue muy elogiada, al creerse totalmente necesaria y una situación anómala que, mientras se incentiva la energía limpia, se subvencionen solo estos carburantes.

Otra PNL respaldada fue la planteada por Mario Cabrera (CC) para que la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura sea declarada como de interés regional. La sesión se cerró con la aprobación de la ley de perros de asistencia para personas con discapacidad, iniciativa resaltada por Josefa Luzardo (PP), quien pidió que estas leyes se aborden antes en los plenos.

Lucha contra la violencia machista en los colegios

El pleno se reanudó ayer con una comparecencia de la consejera de Educación, Soledad Monzón, a petición de Podemos, para analizar cómo se lucha contra la violencia machista en los centros docentes. La diputada María del Río Sánchez, como otros grupos, lamentó que los proyectos no lleguen sino a 160 centros, que haya únicamente 200 docentes acreditados en materia de igualdad y que esto dependa siempre, como se pretende para el bilingüismo y recordó ayer Campos (NC), a la voluntad de cada colegio y profesor. Tras la intervención de Dolores García (de CC y profesora), Monzón rectificó la suya previa y subrayó que todos los centros y profesores aplican medidas en favor de la igualdad, la convivencia y contra la violencia porque así lo recogen sus planes. No obstante, para Podemos sigue siendo insuficiente y, como el PSOE, pide medidas realmente transversales para paliar un machismo y roles contra la mujer asentados culturalmente y con otros medios durante siglos.

Buena aceptación de los consorcios turísticos

La consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, compareció ayer, a propuesta del PP, para analizar la participación de la Comunidad en los consorcios de rehabilitación turística en municipios señeros del subsector. Para regocijo de NC y PP, Lorenzo confirmó la intervención del Gobierno en el previsto para San Bartolomé de Tirajana. En general, los grupos subrayaron los beneficios de este tipo de programas de mejora en zonas turísticas asentadas, si bien Asunción Delgado (Podemos) mostró dudas sobre la forma en que se deciden las obras, en si participa solo un grupo pequeño y selecto de empresarios y si se opta por lo mejor para cada uno de los municipios. Román Rodríguez, por el contrario, resaltó lo logrado con consorcios que han supuesto una inversión de "solo" 20 millones conjuntamente en San Bartolomé y el Puerto (12 y 8 millones), por lo que cree muy acertado que se reediten y potencien. Para el Puerto, la consejera indicó que se prevén 5,5 nuevos millones.

Reivindicación de los contenidos canarios

La sesión de ayer retomó un pleno que, en la noche del martes, abordó como último asunto, y a petición de CC, el proyecto Enseñas. Una nueva oportunidad para que Juan Manuel García Ramos reivindicara la potenciación de los contenidos canarios en los centros docentes tras un sentido repaso a hitos de la historia y cultura isleña. Una visión que compartió con los demás grupos, si bien Francisco Déniz (Podemos) recalcó que han de hacerse obligatorios para ser efectivos.