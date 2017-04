Desde mi observatorio

Se ha terminado la Semana Santa; bajo mi punto de vista de una manera normal, con mucho calor, al menos en Canarias, salvo el para mí asombroso escándalo de la madrugá de Sevilla, en que un grupo de "personajes" produjo una estampida, con algunos heridos. Se me hace incomprensible que en la ciudad de Sevilla, donde su Semana Santa siempre ha sido de gran religiosidad y afluencia de público, se haya producido este hecho anormal, producido sin duda por la falta de educación cívica de muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. El trabajo de la mujer fuera del hogar es algo normal hoy en día, pero sin duda ha repercutido en la educación de los hijos; a bote pronto es lo que se me ocurre como explicación a su falta de civismo; también la falta de religiosidad, que siempre era un freno, y que en los colegios y universidades públicas no se le da la importancia que debe tener un comportamiento ciudadano ejemplar, sino todo lo contrario. Mi más cordial enhorabuena a la magnífica Pasión de Adeje.

Cambiando de tema, la situación mundial es preocupante, con unos mandatarios en algunas naciones de importancia estratégica, mejorables. Tenemos el caso de Estados Unidos, la potencia militar y económica más importante del mundo; Rusia, igualmente; Corea del Norte, no tan importante pero con posibilidades de uso de armamento nuclear, con lo que esto significa de destrucción; China, otra gran potencia nuclear que ignoramos cómo va a reaccionar; Turquía, que con el referéndum que han celebrado, por lo visto con dudosa legitimidad, puede convertir a un presidente democrático en un nuevo sultán, con lo que esto significa de libertad de acción imprevisible. Todo esto, con el añadido de las guerras de Siria e Irak, convierte el mundo en un polvorín, con riesgo de una confrontación, en que ninguna nación puede sentirse libre de no ser afectada. Destaquemos cómo actúa el terrorismo, normalmente islamista, en muchas naciones de Europa.

Europa, suma de naciones democráticas, de importante nivel de vida, educación e industria, está pasando por momentos delicados: el "brexit", del que todavía no sabemos cómo nos va a afectar, pendiente de las negociaciones que se van a celebrar; Francia, donde se perfila como posible gobernante a Le Pen, de extrema derecha, con gran rechazo de la inmigración, importantísimo problema que está amenazando a Europa, y que con Turquía a la contra se puede agudizar, si se rompe el compromiso con este país, que mediante un pago económico controla los refugiados y su posible paso a Europa. Grecia con su inestabilidad, Italia y España...

En España la situación no es tampoco muy buena que digamos: la economía por ahora se mantiene, pero sigue habiendo un importante nivel de paro, que afecta a los jóvenes, que tienen dificultades para obtener su primer trabajo y tienen que permanecer en casa de sus padres; como los de cuarenta años o mayores, que normalmente tienen a esa edad una familia a su cargo y que muchos están recibiendo la ayuda de los abuelos, normalmente pensionistas. En estos momentos no tenemos los Presupuestos del Estado aprobados, con lo que esto significa para aprobar sus gastos. Yo considero que en este caso tiene mucho que ver la situación que vive el Partido Socialista español, con la elección de un nuevo secretario/a general, en el que uno de los participantes, con bastantes posibilidades de ganar, tiene como principal objetivo no la mejora de la situación en España, sino quitar al actual presidente de España, elegido democráticamente, y el que las encuestas dan como ganador, con incremento de sus votantes, si por dificultades de no aprobar los presupuestos hubiese que convocar elecciones. Y no solo eso, pues piensa en una posible alianza con Podemos, partido antisistema, negación de nuestras tradiciones y valores, y a quien con su apoyo le ha permitido gobernar importantes ciudades españolas como Madrid, capital del reino, donde han puesto de manifiesto su forma de gobernar.

Por último, Canarias, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, con un importante problema de paro, que va disminuyendo lentamente, pero en muchos casos con trabajos temporales y mal retribuidos, no teniendo en cuenta normalmente el ser canario, incluso de la isla , ni siquiera la formación, en muchos casos universitaria. Creo que la Universidad de La Laguna es de las que más tiene problemas para que trabajen sus titulados. El gamberrismo destroza nuestros jardines y esculturas, pero no se contrata personal para su vigilancia y cuidado, como había antes; prefieren gastar el dinero en reparar obras, muchas veces mal construidas, por la falta de una inspección adecuada.