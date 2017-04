Tyronne, preparado para "romperla"

Tyronne del Pino pasó lo peor después de sufrir una rotura muscular el 3 de marzo, en el partido con el Mirandés en el Heliodoro. El futbolista cedido por la UD Las Palmas inició la semana con la intención de volver a una convocatoria, coincidiendo con la visita al Numancia, e incluso de reencontrarse con la competición.

El grancanario llega a tiempo para "romperla con el Tenerife" en las ocho jornadas de Liga que restan -no descarta subir directo- y en la fase de ascenso, si finalmente el equipo se clasifica para la promoción. Su condición de cedido no le impide sentir una fuerte vinculación con el club tinerfeño y confiesa que no quiere hacer planes a partir del 30 de junio, solo subir como blanquiazul a Primera.

El jugador fichado el pasado mes de enero se mostró ayer "contento" por haberse "integrado" en la dinámica colectiva. "Al principio tienes un poco de miedo, pero esa sensación va desapareciendo con el paso de los entrenamientos", dijo refiriéndose a las secuelas de un problema físico que "frenó un poco" su progresión en el Tenerife y ante el que hizo todo lo posible para no venirse abajo. "En estas situaciones, la cabeza hace mucho, e intenté ser positivo, convencerme de que tenía que salir adelante y hacerlo con garantías para no recaer", reveló convencido de que ya está listo para jugar. "Todo dependerá de la idea del entrenador para el partido con el Numancia, pero me encuentro bien, aunque llevo cinco semanas parado".

En el plano grupal, afirmó que si el Tenerife "sigue en la misma línea", no tendrá "nada que envidiarle" a ningún rival, aunque recomendó "ir con pies de plomo" por la igualdad que hay en la Liga. En este aspecto, confesó que no firmaría terminar la temporada en el tercer puesto de la clasificación, porque el equipo al que pertenece "es capaz de todo" y debe "acabar lo más arriba posible" sin mirar lo que hay detrás en la tabla. "Solo firmaría continuar en la misma dinámica y competir igual que hasta ahora", comentó Tyronne.

En cuanto a su futuro profesional, advirtió de que no se ha parado a pensar en su regreso a la UD Las Palmas. "Estoy centrado en terminar la Liga bien y en romperla con el Tenerife. Lego se verá. Mi meta es jugar de la mejor manera posible, intentar terminar el año bien y subir a Primera", concluyó.

Gaku Shibasaki sigue dando muestras de estar cada vez más integrado y feliz en su etapa profesional en el Tenerife./ m. s.