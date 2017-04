El Iberostar cae en Málaga

El Iberostar Tenerife cayó en la pista del Unicaja por un contundente 88-67 en un partido en el que se notó que los malagueños se jugaban cerrar matemáticamente su presencia en los "playoff" por el título de la Liga Endesa. Los de Txus Vidorreta ya tenían su presencia asegurada en la fase final.

El primer cuarto fue muy equilibrado. Fogg logró inaugurar el casillero de su equipo, aunque el conjunto insular reaccionó con un parcial de 0-5. No obstante, el primer cuarto se convirtió en un intercambio de golpes e igualado en el marcador que no se deshizo hasta el 16-11, a falta de dos minutos, tras un lanzamiento de tres acertado de Nedovic. No sería este, sin embargo, un golpe definitivo y el Tenerife volvió a reaccionar con un triple de Bassas y una canasta de dos de Hanley (17-16, m. 9).

El primer período concluyó en tablas (18-18) y lo cierto es que en el primer tramo del segundo los dos contendientes continuaron desempeñando idéntico guion.

Un parcial de 10-3 a favor del equipo local permitió a los andaluces despegarse de nuevo en el electrónico (40-33), a falta de 1:44 para la llegada del descanso. Dos triples obra de Waczynski y Díaz, respectivamente, metieron en problemas al Iberostar. El técnico del equipo insular solicitó un tiempo muerto, pero la escuadra canaria se marchó a los vestuarios diez puntos abajo (44-34).

Tras el paso por los vestuarios, el choque se rompió definitivamente. La ventaja malagueña se comenzó a disparar por encima de la psicológica barrera de los diez puntos. Nedovic estaba ofreciendo un recital desde la línea exterior. El marcador reflejaba un contundente marcador de 60-38 a falta de tres minutos y medios para la finalización del tercer cuarto. Una canasta de Smith puso la máxima diferencia de 24 puntos (62-38), aunque el Iberostar levantó ligeramente la cabeza y pudo recortar la desventaja hasta llevarla al 65-46 con el que comenzaba el cuarto y definitivo período.

Richotti abriría el último cuarto con un triple que levantaba murmullos en la grada, ante el temor de una posible remontada. Pero entonces aparecería de nuevo Nedovic, que se convertía en una losa para los de Vidorreta, incapaces de frenar al serbio. El de Nova Varos era una auténtica pesadilla para Richotti, aunque la mejoría en el triple de Iberostar permitía que la diferencia se mantuviera en 19 puntos (73-54).

Los minutos finales se convirtieron en un correcalles, donde Plaza daba entrada a Okouo y a Lafayette para prevenir lesiones. Al final, 88 a 67, con Smith, Nedovic y Musli como hombres destacados, gracias a los 13 puntos que anotaron los dos exteriores y a los 15 que aportó el pívot serbio, que volvió a demostrar su superioridad en la zona. Por parte de Iberostar Tenerife, destacada actuación de Ferrán Bassas, que ofreció su mejor versión con 12 puntos, merced a cuatro triples.