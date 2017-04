Vidorreta: "Ahora pienso en Europa"

Txus Vidorreta no hizo ningún drama de la derrota del Iberostar en Málaga. En realidad, recordó que "el trabajo" de su equipo en la Liga Endesa "está hecho", porque es el mejor clasificado de los no favoritos a lograr el título. Sin perder ni un segundo, dirigió su atención al desafío que le aguarda al Canarias en la Final Four de la Basketball Champions League.

"Nuestro trabajo en la Liga está hecho. Somos el primero de nuestra Liga y aún tenemos una victoria de ventaja sobre Unicaja. No pienso en el playoff, ahora pienso en la competición europea", manifestó el técnico vasco.

Respecto al desarrollo del partido, reconoció que la clave del mal resultado surgió tras el descanso. "El equipo estuvo muy bien en el primer cuarto. Ofreció un buen tono defensivo y de circulación, pero no tuvo acierto para abrir brecha", contó. "En el segundo mantuvimos esa tónica, pero el Unicaja estuvo acertado. Hicimos un gran esfuerzo durante 30 minutos, los 15 primeros y los 15 últimos, pero el inicio del tercer cuarto me dejó mosqueado, porque habíamos hablado de que teníamos que salir bien". Además, dijo que el Iberostar debió "hacer más faltas, porque el Unicaja solo tuvo un mal porcentaje desde el tiro libre. Lanzaron seis jugadores de tres y anotaron todos".

Nuevos "packs" a la venta para la Final Four de la BCL

Después de que finalizara el plazo preferencial para los abonados del CB Canarias y también para las aficiones de los otros tres clubes participantes (Banvit, Mónaco y Venezia) en la Final Four de la Basketball Champions League, programada para el último fin de semana de abril, la organización de la competición puso ayer la venta las entradas de las butacas que no quedaron ocupadas; unos 800 "packs" en el punto de partida para los cuatro encuentros, las semifinales, la final de consolación y la final. Los abonos están disponibles en las oficinas del pabellón Santiago Martín y también en la web cbcanarias.net

Llega el torneo "Puertos"

La celebración del IV Torneo Puertos de Tenerife convertirá este sábado los aledaños de la Plaza de España en la capital del baloncesto tinerfeño de base. La competición está organizada por el CB Canarias y la Autoridad Portuaria. La cita se llevará a cabo de 9:00 a 14:30 horas y coincidirá con una nueva jornada del Escobasket, competición intercolegial destinada a niños y niñas de 2º a 4º de Primaria.