Aguirre está "conmocionada" y espera "información" antes de pensar en dimitir

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha dicho hoy que está "absolutamente conmocionada" por la detención de Ignacio González y que necesita "más información" ante una supuesta responsabilidad política suya que le hiciese plantear la dimisión de sus cargos.

En unas declaraciones a la Cadena Cope, Aguirre ha afirmado que si fuesen ciertas las acusaciones contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y fuera "culpable de todas esas cosas" sería para ella "una mazazo".

González, detenido ayer por la Guardia Civil en la operación Lezo por presuntos delitos de corrupción en el Canal de Isabel II, "es una persona a la que le he dado mi confianza durante muchísimos años y de la que estoy convencida de que no ha podido hacer semejante cosa", ha dicho Aguirre, portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Madrid. Ha añadido que si, por el contrario, fuese culpable, sería "un disgusto, un mazazo que me deja verdaderamente conmovida".

También ha dicho que le "conmueve el calvario" que debe estar pasando González "y el que le queda por pasar" en el caso de que éste fuese inocente teniendo en cuenta la lentitud de la Justicia.

En este sentido se ha referido a su declaración hoy como testigo en el juicio de Gürtel, sobre "unos asuntos" acaecidos entre 1999 y 2005, "cuando han pasado tantos años que la gente se ha olvidado de qué se les acusa o de si son culpables".

Acerca de esta comparecencia, Aguirre ha dicho que colaborará con la Justicia "para tratar de esclarecer y ayudar en todo lo que se pueda para que se juzgue a los encausados, y que a los culpables se les encarcele y que devuelvan lo robado".

Esperanza Aguirre ha reconocido que vive hoy "momentos difíciles" y ha destacado que "nadie discute" que ella jamás se ha llevado un duro ni ha favorecido a ningún delito, como lo reconocen "hasta los de Podemos".

Acerca una posible dimisión de sus cargos políticos tras la detención de González, Aguirre ha asegurado que esperará a ver si se confirman las acusaciones contra éste y que "cuando tenga más información" dirá algo.

González fue la mano derecha de Aguirre, designado por ella como su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid en 2012.