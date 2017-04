"Hemos sufrido, pero tenemos playa y es un atractivo enorme"

Un recorrido por la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, detenerse en sus cafeterías, en sus tiendas, hablar con empresarios, también con empleados, permite conocer el sentir que aquellos que llevan más de cinco años soportando la construcción de la playa y que hoy, por fin, verán cómo las vallas que delimitan la zona de baño se retiran para ganar un espacio de ocio que debe convertirse en un atractivo vital para toda la ciudad.

La sensación generalizada es una: "Hemos sufrido para salvar nuestros negocios", sobre todo "al comienzo de la obra, cuando se perdieron los aparcamientos ganados al mar". Más de 700 plazas que se eliminaron de un plumazo, sin que se encontrara una solución al menos intermedia.

Los que hablan son los afortunados. Otros no aguantaron y cerraron sus puertas. Se mezclaron las incomodidades que genera toda obra con la crisis. Sorprende que en el primer tramo de la Avenida Marítima, entre el Cabildo y la antigua bolera haya locales vacíos, a pesar de ser una vía de tránsito casi obligada. "Alguno está a punto de abrir de nuevo, como el bar que tenía Peña", advierte un comerciante.

Los negocios más veteranos tiraron de una base más solida. De años ofreciendo un gran servicio para sobrevivir. En uno de ellos, Deportes Marce, su propietario, César de Paz, se muestra optimista o, al menos, expectante ante el futuro inminente: "Han sido más de cinco años de obras, pero por fin ya tenemos playa y creo que será importante para la ciudad. Es un nuevo atractivo tanto para los palmeros como para los que nos visitan".

Al otro extremo de la avenida, un empresario que prefiere "que no me nombres porque ya sabes cómo es esto", es más crítico y no entiende "por qué no se ha aprovechado la tardanza en ejecutar las obras de la playa para tener un proyecto definido de lo que será la avenida, con el arreglo de las aceras y la instalación de luminarias". En mitad de la conversación, un viandante interrumpe: "Pon en EL DÍA que Santa Cruz de La Palma se vuelve a abrir al mar y que la ciudad está más protegida del oleaje".

Globalmente, sin embargo, se nota ilusión. "La situación económica parece ir un poco mejor, la avenida será más agradable para los cruceristas... ¿se van a mejorar las aceras?", pregunta un camarero que cree que "no toca ser pesimistas". En el recorrido se observa cómo un pequeño hotel junto al antiguo parador crece a marchas forzadas.

Es pronto, muy pronto, pero la playa levanta el ánimo.

Se abre esta tarde

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha recibido de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, perteneciente al Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la notificación oficial de conclusión de los trabajos de remodelación del frente litoral, iniciados en octubre de 2011. La nueva playa quedará abierta al uso este mismo jueves. A las 7.30 horas, un equipo formado por una docena de operarios comenzará a retirar las cerca de 400 vallas que delimitan la zona de baño, en primer lugar en la parte sur, la más cercana al puerto. Se prevé que esta actuación se prolongue hasta primera hora de la tarde. Para facilitar el trabajo de los operarios no se permitirá la entrada en la arena hasta que hayan sido retiradas las vallas de los accesos, que se recogerán en último lugar.