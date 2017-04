La Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias denuncia sus limitaciones

La Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias ha denunciando las limitaciones del uso terapéutico del cánnabis durante una jornada para tratar la regulación del uso terapéutico y su consumo, ya que "a pesar de todos los beneficios que tiene esta sustancia, su consumo sigue estando limitado por el marco legal".

Según informa la Institución en una nota de prensa, el médico del Natural Therapy Center, Jorge Jiménez Ramos, explicó que los pacientes que desean beneficiarse de estos tratamientos basados en cannabinoides "se tienen que buscar la vida" para poder conseguirlos.

Así, entendió que en el ámbito de la medicina "no debería haber debate, debería ser legal, aunque siempre por prescripción facultativa".

Mientras, el investigador del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Moisés García Arencibia, señaló que los cannabinoides inhiben dolores, vómitos y náuseas, la espasticidad, convulsiones y además reducen la inflamación, mientras que, por otro lado, estimulan el apetito.

"El cánnabis no es la única medicina de la farmacia y no podemos pensar que va a servir para todo. No obstante, mejora sustancialmente la calidad de vida de determinados pacientes que, en lugar de tomarse un cóctel de 25 medicinas con sus efectos secundarios, podrán tomarse solo uno", expuso.

Con todo, la Federación considera necesario que se regule el consumo de esta sustancia, cuya normalización ya se ha producido en algunos países y que en España aún debe desarrollarse.

"Es una cuestión de Estado, se hace necesario abrir un debate para regular esta realidad social existente", aseguró el representante de la Organización Regulación Responsable (Iniciativa por la Regulación del Cannabis), Bernardo Soriano, quien ve de vital importancia impulsar una regulación integral que cuente con el sector político, el jurídico y el social.