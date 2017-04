Lozano: "Espero quedarme en el Tenerife durante mucho tiempo"

Antony Lozano sabe que el Tenerife está en contacto con el Olimpia, club hondureño que es propietario de su pase, y que en el tramo final de la temporada se juega su continuidad en la Isla. "No se sabe qué deparará el futuro, es algo incierto", admitió ayer antes de expresar su deseo de seguir vistiendo de blanquiazul. "Espero quedarme mucho tiempo por aquí, pero no puedo decir nada", insistió el catracho.

De hecho, prefirió centrarse en "lo más importante", que es pensar en el equipo. "Yo voy a trabajar hasta el último día por el Tenerife, tratar de ser lo más profesional posible y luchar para mantenernos arriba", dijo para fijar su objetivo en estos meses. Este domingo podría volver a la titularidad, aunque él no sabe "cuál es la idea del míster".

Lo que sí tiene claro es que cuenta con su confianza y ni siquiera se preocupó al quedarse fuera de la convocatoria ante el Rayo Vallecano porque "somos muchos compañeros y me tocó en aquella ocasión no estar citado". Martí habló con él "después de ese partido", aunque no quiso detallar lo que le transmitió.

"Mi trabajo es siempre igual. Uno es profesional y aquí se acatan las decisiones. Hay que adaptarse a todas las situaciones porque lo más importante es el equipo", reiteró Choco, que espera mejorar su cifra realizadora en estas últimas jornadas. "Por supuesto que yo también esperaba llevar más goles, la Liga sigue y todos aspiramos a mejorar", admitió el punta blanquiazul sin descartar que la presencia de Amath como hombre más adelantado le haya restado mayor presencia en la finalización de las jugadas. "Puede ser, pero yo me alegro igual cuando marca otro compañero porque lo importante es que gane el Tenerife", aseguró sin dudar el atacante hondureño, que espera mantener sus mismas "buenas sensaciones" que ante el Girona.