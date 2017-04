Open en Puerto de la Cruz

El Puerto de la Cruz será sede de dos campeonatos internacionales en Fitness y Culturismo, el Mr. Atlantic IBFF de categoría amateur y el Open Ciudad Turística Puerto de la Cruz de categoría profesional. Ambas pruebas están organizadas por la Federación de Culturismo y Fitness IBFF Canarias y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento portuense. La cita tendrá lugar el próximo sábado 29 de abril, a las 17:00 horas, en el polideportivo Manolo Santaella con un aforo de 200 personas.

La prueba deportiva Internacional contará con la participación de unos 40 atletas de diferentes países: Italia, Eslovenia, India, España, USA, Marruecos y Francia. El Mr. Atlantic IBFF y el Open Ciudad Turística contarán con la representación más importante de atletas de esos países en las categorías amateur y profesional.

El campeonato ofrece la posibilidad de obtener la tarjeta profesional, que da derecho a poder participar en los campeonatos profesionales, a los campeones absolutos del Open Ciudad Turística Puerto de la Cruz en las categorías Overall Woman, Overall Athletic y Overall Men.

Los atletas de cualquier Federación, Asociación o Agrupación deportiva podrán participar en el Mr. Atlantic IBFF Amateur dentro de las dieciocho categorías establecidas para este campeonato, entre las que destacan: Master, Junior, parejas mixtas, Miss Figura, Miss Fitness, Miss Fitness model, Miss Fistness modelo adolescente, Miss Fitness más de 40, Mr. Fitness, Mr. Fitness model, Mr. athletic y Bodybuilding.

Asistirá el presidente de IBFF Internacional, Du?ko Mad?arovic.