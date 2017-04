La renovación de Jorge, cerrada

Fin a uno de los culebrones de la temporada. Jorge Sáenz de Miera Colmeiro (17/11/1996) se queda en el CD Tenerife, que ayer oficializó el acuerdo para prolongar la relación contractual hasta el próximo 30 de junio de 2020. La firma se produjo después de más de seis meses de negociación. En el comunicado oficial, el club insular destacó que "se venía gestando en el tiempo, siempre con buena predisposición por ambas partes". Las conversaciones se dilataron por el cambio de representante del jugador, pero desde ayer es una realidad.

Al central tinerfeño le restan por tanto tres temporadas más como blanquiazul, salvo que algún club se anime a negociar con el Tenerife o pagar su cláusula de rescisión. Esta queda fijada en 3,5 millones de euros, una cantidad accesible para las entidades con mayor poder adquisitivo. La débil postura insular ante la proximidad del último año de vinculación (acababa en 2018) ha forzado la aceptación de esta cantidad.

Jorge, que ya acumula 45 partidos oficiales con el primer equipo y 41 de ellos como titular, estaba ayer feliz. "Estoy muy feliz por esta renovación. Me encuentro en un buen momento y ya son casi diez años formando parte del CD Tenerife", comentó en Bota Heliodoro. Fue en la temporada 07/08 cuando se incorporó a su actual equipo. "Recuerdo perfectamente el momento en que mis padres me comunicaron el interés del Tenerife; recuerdo la sonrisa de ilusión que me produjo la noticia y que solo quería que pasaran los días para iniciar la pretemporada", evocó ayer el central de la cantera. Por ella, apuesta uno de los representantes de la misma porque "está dando sus frutos" como demuestra su propia evolución. Jorge debutó en la campaña 14/15, con apenas 18 años, en un empate a uno ante el Sporting de Gijón. Sucedió a las órdenes de Álvaro Cervera. Con Raúl Agné contó poco y se planteó incluso su salida. La llegada de José Luis Martí le permitió volver al once, aunque luego decayó. Ha sido en los últimos cinco meses en los que ha dado el salto hacia la titularidad de forma continuada.