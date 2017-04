¿Cómo funcionan las casas de apuestas online?

Lo primero que tenemos que saber para apostar por Internet es el funcionamiento de las apuestas deportivas que se llevan a cabo de esta manera.

Un error muy habitual es meternos en este mundo por instinto, impulso, o porque queremos apostar por nuestro equipo favorito. Es decir, que probablemente no se tenga un resultado claro, y tanto nos valdría jugar a la lotería, ya que la probabilidad de ganar será la misma.

Para ayudarte a evitar que metas la pata en estas apuestas, y para incrementar la posibilidad de ganar, en este artículo te indicamos cómo funciona este tipo de negocio.

Todo lo que debes de saber sobre las apuestas deportivas online?

Cuotas: ¿Qué son y cómo funcionan?

Podemos entender como una cuota el dinero que nos pagará la casa de apuestas por los resultados de los eventos deportivos. Para que lo podamos entender de forma más sencilla; si una casa de apuestas nos paga a “2,1” esto quiere decir que por cada euro que estemos apostando, la casa pagará 2,1€ (es decir, que habrá un incremento de 0,1€ si ganamos).

Lógicamente, cuando más se apueste, más se ganará, pero asumiremos más riesgos.

Importante: Conviene saber que las cuotas más altas no siempre son las mejores. A veces encontramos cuotas muy reducidas (por ejemplo, por debajo de 1,15) que, aunque no se ganará mucho con el acierto, son más probables de que ocurran.

¿Cómo empiezo a jugar con las cuotas?

La idea principal es apostar a más de un resultado para ir acumulando diferentes valores de cuotas; esto hará que consigamos una cuota final que aumente de una manera más que considerable, si se juntan 2 o más resultados. Ahora bien, siendo realistas, cuantos más resultados puedas combinar, mayor será la cuota que conseguiremos, si, pero la probabilidad de lograr todos los resultados será inferior.

Tenemos que ser capaces de lograr un determinado equilibrio, algo que tan solo seremos capaces de conseguir con la práctica.

En este punto entran en juego lo que se conoce como las apuestas combinadas; estas apuestas se refieren a tres eventos que se tienen que producir para conseguir la ganancia. Tienen la ventaja de que la cuota que se consigue es muy buena; si acertamos, podemos ganar mucho dinero. Ahora bien, tienen el problema de que si tan solo uno de los resultados no se da, no ganaremos nada, y los otros resultados no afectarán.

Para empezar con las apuestas deportivas en Internet, nosotros te recomendamos que busques algunos códigos de descuentos; estos son perfectos para empezar con una cierta cantidad de dinero en el depósito, teniendo que invertir muy poco desde el inicio. En la página deportescodigobonus.com podemos encontrar algunos códigos muy interesantes, imprescindibles para empezar en este mundo.

Te recomendamos que busques la máxima cantidad de información posible sobre cómo funcionan estas apuestas. Y es que, cuanto más sepas, más probable es que hagas las apuestas más rentables.