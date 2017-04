El Corte Inglés y otras grandes superficies a punto de subir los salarios hasta el 2,5%

La Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour e Ikea, y los sindicatos están a punto de firmar un nuevo convenio colectivo de grandes almacenes, que afectará a unos 230.000 trabajadores, con una subida salarial de hasta el 2,5% para este año, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

De esta forma, la patronal mejora su propuesta inicial, que contemplaba una subida del 1,5%, si bien, de materializarse, todavía queda por debajo de lo que planteaban los sindicatos, que reclamaban un incremento del 3% tras sumar cuatro años de sueldos congelados.

Tras la última reunión entre ambas partes que se prolongó durante catorce horas, los sindicatos dan el acuerdo casi por cerrado, con mejoras relacionadas con el trabajo en domingos y festivos o la subida salarial.

En concreto, el nuevo convenio contemplaría una subida salarial del 2,5% para este año y para los siguientes 2018, 2019 y 2020 un incremento garantizado del 1%. No obstante, otras fuentes sindicales consultadas han precisado que la última subida salarial planteada por Anged es del 2,25% para este año y del 0,75% garantizado para los tres siguientes, sin descartar que en la siguiente reunión, que puede ser la definitiva, se llegue al 2,5% y al 1%.

Además, en virtud del sistema de pago mensual vinculado a ventas en referencia al Índice de comercio al por menor (ICM), se aplicarían subidas adicionales que irían desde el 0,25% al 2,5% si este índice aumentase por encima de 5 puntos con respeto a la media de los dos años anteriores.

Según las mismas fuentes, se implementará además en 2018, 2019 y 2020 un sistema de pago en nómina no consolidable de hasta un 2% si las ventas del ICM suben tan sólo desde un 0,5% hasta un 5%.

Asimismo, los empleados contratados a tiempos completos podrán hacer horas extraordinarias voluntarias con un pago del 130% del valor hora ordinaria.

TRABAJO EN DOMINGOS Y FESTIVOS

Sobre el trabajo en domingos y festivos de apertura comercial, Anged establece un nuevo porcentaje de obligatoriedad, pasando del 55% actual al 35% (la última oferta era un 40%). Igualmente, no se podrá trabajar más de once días seguidos sin descansar y se eleva a 6 el número de fines de semana de calidad de sábados y festivos (hasta ahora eran 5) y, en cuanto a los de apertura no generalizada, se baja el número mínimo de trabajo de 9 a 7.

La propuesta de la patronal contempla también la reducción de la jornada anual de 1.798 a 1.770 horas a aplicar en 2018, un año antes que la última propuesta, así como el pago del 100% de incapacidad temporal en situaciones de tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

Asimismo, se establecen sistemas de consolidación de horas complementarias en un 20 y 25% para tiempos parciales, al tiempo que el ascenso de grupo base a profesionales de un 3% de incremento salarial pasa de 5 años más un examen a tres años directamente sin examen.

"El mejor convenio de la historia de este sector está cerca de su final; el único de la historia donde absolutamente nada es peor, donde absolutamente todo es mejor", ha resaltado Fetico.

"Desde UGT valoramos positivamente estos avances que son fruto de una plataforma justa y coherente con los recortes sufridos por las plantillas de grandes almacenes en los últimos años. No obstante, exigimos un esfuerzo final en salario, descansos, licencias y la reducción de los domingos y festivos a trabajar, especialmente, en las zonas de apertura generalizada", han resaltado desde el sindicato.

Desde CC.OO., por su parte, han manifestado que, aunque es cierto que en algunos temas se han acercado las posturas, es "frustrante" que la propuesta final de la patronal se haya quedado "tan escasa", lo que demuestra que "las empresas que la componen no saben estar a la altura, y se dedican a racanear".