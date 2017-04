Las protestas y represión siguen en Venezuela con un ataque a un hospital infantil

Las protestas antigubernamentales en Venezuela y la respuesta de las fuerzas de seguridad prosiguieron este jueves, en especial en Caracas, donde en el barrio de El Valle bandas armadas atacaron con gases lacrimógenos un hospital infantil, según denunció la canciller Delcy Rodríguez.

Cerca de la medianoche "bandas armadas contratadas por la oposición" atacaron con gases lacrimógenos un hospital materno infantil en la zona caraqueña de El Valle, donde se registraban enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, aseguró la canciller venezolana.

Según medios venezolanos, se produjo una manifestación con cacerolazos en El Valle y, cuando la policía intentó dispersar con gases lacrimógenos a los opositores, estos entraron en el hospital infantil Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

A consecuencia de los altercados, 52 pacientes, entre madres y niños resultaron intoxicados y 18 de ellos trasladados a otros centros asistenciales, añadieron.

"Denuncio ante la comunidad internacional que bandas armadas contratadas por la oposición atacaron un hospital materno infantil con 54 niños", escribió en su cuenta de Twitter la canciller.

Rodríguez no dio más detalles de lo sucedido, aunque añadió en otro mensaje que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ha dado instrucción de evacuar el hospital para resguardar a los niños y recién nacidos".

Sin embargo, el diputado opositor José Manuel Olivares aseguró en la misma red social: "Niños del Hospital Materno Infantil Hugo Chavez de El Valle muy afectados por las Bombas lacrimógenas que lanza la GNB (Guardia nacional Bolivariana)".

El también parlamentario opositor José Guerra, representante del circuito electoral que integra a esa zona de Caracas, alertó "sobre intentos de saqueos en El Valle y otros sitios" de la capital.

"No comparto esa forma de lucha. Lo que queda es desolación", expresó Guerra, quien en otro mensaje rechazó "la represión a vecinos de Longaray en el Valle al lanzar la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bombas hacia los edificios que afectan a las personas".

Otros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad se registraban también pasada la medianoche en otras zonas de Caracas, como el Paraíso (oeste) y la Urbina (este).

La oposición convocó para este jueves a nuevas marchas en todo el país que no congregaron a tantas personas como las que hubo un día antes cuando las calles de Caracas se vieron colmadas de manifestantes que fueron repelidos en varios puntos por las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, los manifestantes de Caracas también fueron reprimidos hoy con gases lacrimógenos lo que dispersó a muchas personas, aunque otras decidieron responder con piedras y levantar barricadas en varios puntos de la capital.

Tras la jornada de protestas, la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a nuevas manifestaciones para hoy, mañana sábado y el lunes, aunque con modalidades distintas a la marcha.

El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, dijo que mañana los ciudadanos deben organizar en sus respectivos barrios y urbanizaciones protestas pacíficas de lucha no violenta con el fin de fortalecer la "organización para la protesta y la resistencia".

El sábado se harán "marchas de silencio" hasta las diferentes sedes de la Conferencia Episcopal de Venezuela para honrar a los fallecidos en el marco de las protestas de las últimas tres semanas que suman nueve con las tres personas que murieron ayer, incluido un funcionario de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada).

El lunes, explicó Guevara, habrá un plantón en las principales vías de Venezuela "que durará todo el día", aunque no se detalló cómo de desarrollará esta actividad.

La Fiscalía venezolana confirmó hoy que durante las protestas registradas el miércoles en Caracas y en 14 estados del país murieron tres personas, 62 resultaron heridas y 312 fueron detenidas.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que Iván Pernía, detenido por su presunta responsabilidad en una de esas muertes, la de una joven en el estado Táchira (oeste), milita en el partido Vente Venezuela, de la exdiputada opositora María Corina Machado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de causar estas muertes por "llenar de odio" a los ciudadanos y anunció que demandará al líder opositor Henrique Capriles por acusar a su Gobierno y al Ejército de los homicidios que se han producido en los escenarios de protesta.

En este mismo discurso el jefe de Estado reiteró a la oposición política la invitación a dialogar que les hizo ayer al tiempo que aseguró que ya ha recibido respuestas positivas por parte de este sector de querer iniciar un proceso de conversaciones.

"Hoy me han respondido, por cuatro vías distintas, que están dispuestos a sentarse en el diálogo, me parece bueno, se lo han dicho a importantes personalidades internacionales, espero que ahora no vayan a decir 'yo no fui'", dijo.

"Espero que esta vez se sienten ya definitivamente para no pararse más, les doy una nueva oportunidad a la oposición venezolana y pido que nos demos una nueva oportunidad todos los sectores que queremos paz", señaló Maduro.

El 30 de octubre pasado se inició en Venezuela un proceso de diálogo que se extendió por poco más de un mes y que se suspendió.

La oposición venezolana aseguró entonces que el Gobierno no cumplió con los acuerdos de crear un cronograma electoral, abrir un canal para traer al país medicamentos y alimentos, la liberación de los políticos presos y la restitución del rol del Parlamento.