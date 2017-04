Asocian contaminación lumínica a cáncer de mama y de próstata

El congreso científico "Preserving the skies" que tiene lugar hasta hoy viernes en Santa Cruz de La Palma, dentro del programa de actos para celebrar el décimo aniversario de la Declaración Starlight, ha revisado algunos aspectos relacionados con el impacto de la contaminación lumínica tanto en la astronomía como en el medioambiente, especialmente en la fauna, así como la asociación entre la exposición a la luz artificial y ciertos tipos de cáncer en España.

A propósito, Ana García Sáenz, investigadora postdoctoral de ISGlobal, Barcelona Institute for Health, presentó en el teatro Circo de Marte un estudio sobre la relación entre la exposición a la luz nocturna y el riesgo de cáncer de próstata y de mama en España.

El trabajo nocturno, la exposición a la luz nocturna y la consiguiente alteración de los ritmos circadianos (oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo) pueden aumentar, según lo que se dice en este estudio, el riesgo de cánceres dependientes de hormonas, como la melatonina, que tiene que ver con el sueño.

Estudios previos relacionados con la contaminación lumínica y la salud humana encontraron una asociación positiva y mostraron que la duración y el espectro afectan más que la intensidad de la exposición a la luz. En estudios posteriores, los resultados indicaron que los individuos tienen mayor riesgo de padecer cáncer de próstata si duermen en habitaciones más iluminadas, mientras que aquellas mujeres expuestas a luces más azules tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

Por su parte, Richard D. Gregory, de la UCL (University College de Londres) y miembro de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), expuso en este congreso los efectos de la contaminación lumínica en las poblaciones de aves. Explicó por qué la luz es tan importante para estos animales, que son muy visuales con sistemas de navegación complejos. "Es importante en su reproducción, alimentación y orientación. A diferencia de los humanos, que solo tienen tres conos en los ojos, las aves tienen cuatro, lo que amplía su capacidad para ver colores", subrayó.

Gregory analizó "los potenciales y catastróficos" impactos de la contaminación lumínica en aves urbanas, como la desorientación en las migraciones y pérdida de energía durante el vuelo, que los convierte en presas fáciles. También puede inducir comportamientos diurnos o crepusculares, cambiando sus ciclos vitales. "Las aves cerca de luces empiezan su canto por la mañana hasta una hora antes, las hembras ponen sus huevos hasta un mes antes, y les afecta a la hora de encontrar compañero para reproducirse", dijo.

Este especialista mostró un estudio sobre unos 6,8 millones de pájaros muertos en torres de alta tensión en EEUU. Y dijo como conclusión que se necesita mejorar en la motorización así como idear estrategias de rescate y medidas para mitigar los efectos negativos de la luz. "La contaminación lumínica es una amenaza global para la biodiversidad", sentenció.

Por último, Sibylle Schroer, del Instituto Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, de Alemania, presentó su investigación sobre contaminación lumínica como una materia multidisciplinar. El uso de luz artificial por la noche (ALAN) ha ido aumentando con la actividad humana en tiempo y espacio, con un incremento anual de alrededor del 3,6% en todo el mundo. Avisó de que los límites entre el espacio urbano y los hábitats de vida silvestre se difuminan, "y el hábitat disponible para especies sensibles a la luz está disminuyendo incluso en áreas de conservación de la naturaleza".

Conclusiones del congreso científico

Los científicos e investigadores participantes en el congreso "Preserving the skies" presentarán hoy, desde las 12 horas en el Circo de Marte, las conclusiones de este encuentro, que deben actualizar los principios de la Declaración Starlight en su décimo aniversario, y que tiene por objeto la defensa de los cielos oscuros en favor de la observación del firmamento.

Finalizan los actos por la Declaración Starlight

Dentro de la celebración de los 10 años de Starlight, esta tarde, a las 17:00 horas, se procederá a la entrega de los premios del concurso de dibujos para alumnado de Primaria sobre esta Declaración, en el Palacio de Salazar, donde a partir de las 17.30 horas se representará la obra de títeres "El rey estrellado". Ya por la noche, entre las 22:00 y las 23:00, se apagarán las luces en lugares emblemáticos de cada municipio.