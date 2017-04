La playa de Valleseco, sin dinero en los presupuestos estatales de 2017

La rehabilitación de la playa de Valleseco, uno de los grandes proyectos que el consistorio de la capital pretendía que comenzara a ejecutar a lo largo de 2017, tendrá que esperar. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno de España no tiene consignación presupuestaria para este fin ni para el año en curso ni para los siguientes. Es más, el proyecto no está entre los objetivos del departamento estatal para los próximos ejercicios.

Así lo aseguró el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, tras reunirse en Madrid con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts.

Visiblemente contrariado por la información, el regidor anunció que va a convocar una reunión "al máximo nivel" en la que esté el presidente del Gobierno canario, la diputada nacional Ana Oramas, el presidente del Cabildo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y los diputados de la provincia, de cualquier color político, que se quieran sumarse "con la idea muy clara de que si no se nos da una solución política ya y no hay un compromiso, recomendaré a Coalición Canaria que no apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017".

"No podemos esperar más. Entiendo que no se está cumpliendo con Santa Cruz. Me presenté como número dos al Congreso de los Diputados, entre otras cosas, para sacar adelante los proyectos que eran necesarios para la ciudad, y este proyecto lleva esperando desde 2001", subrayó el regidor de la capital.

"El plan especial que se está redactando lo tendremos aprobado este mismo año, y el Cabildo ha aportado el estudio sobre el tráfico. Es decir, que ya no hay ninguna excusa; ahora es una problema de presupuestos y de voluntad", insistió Bermúdez.

En este sentido, el alcalde remarcó que "da igual que sea a través de Puertos del Estado o de Costas, pero quiero un compromiso serio en forma de convenio y firmado este año que permita que la financiación de la rehabilitación de la playa de Valleseco esté asegurada, bien con cantidades de este año, bien de 2018 y 2019".

José Manuel Bermúdez recordó que hay una parte del proyecto de rehabilitación del proyecto sobre la que no existe problema, que es la que se refiere a la parte de charcos, que han asumido la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Tenerife y el propio consistorio.

La depuradora, a punto

El contrapunto al fracaso de la reunión sobre la playa de Valleseco lo aportó la otra cita que mantuvo ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, con la directora general de Aguas el Gobierno central, Liana Ardiles, sobre el futuro de la depuradora de la capital. El regidor indicó que el Ejecutivo estatal le ha confirmado que "tiene toda la voluntad y los presupuestos" para sacar adelante, este mismo año, el concurso de adjudicación de las obras de ejecución de la ampliación de la depuradora por 32 millones de euros. "Queda simplemente la aportación del Informe de Impacto Ambiental, pero parece que no hay problemas. El documento está muy avanzado y lo tendrán en quince días y, además, es favorable", avanzó Bermúdez. "Con esta obra se acabarían los males olores de Chamberí y los mosquitos, tendríamos capacidad suficiente para depurar el agua de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario, no habría vertidos y el Cabildo asumiría la gestión", añadió.