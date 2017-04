El oficio de librero, una aventura incierta

B asta con echarles una simple ojeada, prestarles algo de atención, para que los libros cobren vida propia. Cuando uno se para a observarlos detenidamente, en su propia casa y acomodados en ese particular universo doméstico, erguidos en los estantes o recostados sobre las mesas, cae en la cuenta de que los hay altos y bajos; gordos y flacos; de colores vivos y tonos grises; anchos y estrechos; llamativos y discretos... De un tiempo a esta parte se han abierto a compartir su espacio con piezas de bisutería; cuadros y láminas; bolsos de tela; agendas; tazas...

En un país "deshojado" por la crisis, la librería independiente representa un ejercicio de resistencia, siempre en continua transformación, y el oficio de librero supone una aventura incierta. La nueva vertiente comercial del negocio exige nuevas formas e ideas y El Pa-So, establecimiento ubicado en la calle San Clemente de la capital tinerfeña, responde claramente a esa tipología, el de un local de economía modesta que vende libros, al tiempo que organiza talleres; firma de autores; lecturas; degustaciones...

"Cuando empezamos, la coyuntura era más fluida; había más dinero para el gasto y el libro no se consideraba tanto un artículo de lujo como ahora", explica Nano, el propietario de la librería, quien relata cómo de ser el inicio de mes el tiempo más florido, de unos años para acá este renglón no se escribe igual y es a final de mes cuando brotan las ventas.

Pa-So alude a un colectivo de artistas nacido en Madrid en la década de los cincuenta del pasado siglo y, por un juego de palabras, a las letras iniciales de las personas fundadoras del proyecto.

En sus comienzos, casi de manera pionera, El Pa-So apostó por el libro ilustrado, después se abrió a la especialización en campos como la arquitectura y el diseño, y de ahí pasan página a los títulos de editoriales pequeñas, independientes, "de narrativa, fundamentalmente, porque es lo que el cliente demanda", subraya.

La insularidad es un hándicap, una errata. El hecho de abonar un impuesto especial a la entrada de mercancías significa que "no podamos ofrecer variedad de títulos de editoriales pequeñas, que es lo que desearíamos", debido al encarecimiento que representan los portes en el producto final.

Y a la crisis global, se suma la que lleva aparejada la aparición de los nuevos formatos electrónicos, comenta Nano, quien se lamenta de la ausencia de gente joven, de perfil adolescente, en las librerías. "Creo que las nuevas generaciones se encuentran bastante alejadas del hábito de la lectura", dice.

La calle San Clemente resulta "cómoda para comprar; se trata de una zona de tránsito, viva y con la presencia creciente de cafeterías", señala Nano; una arteria comercial capitalina donde la librería figura como un elemento más de la geografía urbana. Eso sí, algo nostálgico rememora cómo El Pa-So compartía vecindad con La Isla y el Foro Literario, además de una tienda de cine, generando un ambiente cultural que lamentablemente se ha perdido.

De fondo, cuando cierra una librería, y lamentablemente pasa a menudo, se muere una historia.

Canarias encabeza la "muerte" de librerías

El Mapa de Librerías 2015, documento elaborado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), centra su análisis sobre el estado de un negocio que define como un establecimiento dedicado al comercio al por menor especializado en libros (excluyendo el libro antiguo y de segunda mano) y cuya actividad económica principal es la venta de este producto. En esta explotación estadísitica, la Gegal no incluye a las grandes superficies, por razón de su actividad principal; ni las grandes cadenas, concebidas como aquellas empresas que cuentan con un número de 25 locales en adelante y 50 o más asalariados; tampoco a las grandes superficies culturales, adscritas a uno de los dos supuestos anteriores, y de igual manera aquellas librerías que no utilizan el establecimiento comercial como canal de ventas. En esta aproximación, Canarias tiene el triste honor de ser la comunidad autónoma que acusa un mayor descenso porcentual en el renglón referido a la desaparición de librerías. En una comparativa entre 2014 y 2015, las Islas lideran la estadísitica con unos valores de caída del 16,8 por ciento, superiores al balance positivo del 4,8 que refleja la media estatal. Por el contario, el Archipiélago sí ofrece una lectura más positiva en cuanto al ratio de librerías por cada 100.000 habitantes, colocándose en un 9,2 y superando a la media estatal en un punto.

S/C de Tenerife

En la Biblioteca Pública del parque de La Granja hoy, sábado, a las 18:30, exhibición de improvisación literaria "Lucha libro". A las 20:00, concierto de Quorum "Love, funk & fantasy".

Librería El Pa-So (San Clemente, 10), hoy, sábado, desde las 11:00, taller de máscaras africanas, música con la Dj Kali y firma de libros con María Hernández, autora del cómic "Que no, que no me muero". El domingo, desde las 11:00, tapeo vegano; serigrafía callejera, con Mesa y Destrozo; taller de reutilización de marcadores de libros con Laura Álvarez y mercadillo callejero.

El lunes, desde las 18:00, firma de libros de puño y letra con el poeta Rafael José-Díaz.

El Círculo de Bellas Artes ofrece hoy, sábado, desde las 12:00, los cuentacuentos "Chikitukis", de La Factory.

La Laguna

Hasta el lunes, en los pasillos de la biblioteca municipal Adán Martín, cuelgan dos exposiciones dedicadas a la figura de Gloria Fuertes.

Los Realejos

La Villa acoge hasta el domingo la tercera edición de "Érase, la Ciudad del Cuento y la Palabra", con un crisol de más de sesenta actividades.

La Orotava

El Espacio Sociocultural La Casa celebra hoy, sábado, a las 16:00. "Jornada+Libros Libres", un homenaje a Nivaria Tejera. El domingo, en la Biblioteca Pública (12:00), una versión en verso de Tata Zirga con la obra "El rey que bordaba estrellas", a cargo de Fisco Teatro.

El Sauzal

La mañana del domingo, por diferentes puntos de la geografía municipal, tiene lugar la VII Suelta de Libros.

Candelaria

La Biblioteca de La Villa de Candelaria acoge hoy, sábado, a las 20:30, "Noche de Libro", con una sesión teatral de la obra "Cervantes, la biografía farsa" por Morfema Teatro.

La Palma

El festival "¿Qué se cuece?" de Santa Cruz de La Palma programa hoy, sábado, en la Sala La Recova (17:30-18:30) "¿Cómo se escribe? Oferta literaria: tres escritoras en un solo acto".

A las 19:00, en el mismo espacio, se desarrolla la actividad "Un mundo raro. Un cuento chiquito", a cargo de Juan Carlos Tacoronte.

La Gomera

Dentro de la Feria Insular del Libro, el Auditorio Infanta Cristina de San Sebastián de La Gomera programa hoy, sábado (20:00), la pieza "El perro del hortelano", con la compañía Timaginas Teatro.